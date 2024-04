Dal libro “Vite Sospese” un altro atto di generosità: il Rotary Tre Valli dona attrezzi riabilitativi

Ancora una volta il Rotary Club Tre Valli presente sul territorio con la cerimonia di donazione avvenuta in questi giorni a Predappio allo storico asilo Santa Rosa. Tra donazioni volontarie e parte del ricavato del libro “Vite Sospese” del socio Marco Susanna, il presidente Daniele Carloni ha consegnato al Comitato Anziani sezione progetto “Muoviamoci insieme” della cittadina della Valle del Rabbi due lettini medici di ultima generazione e numerosi attrezzi riabilitativi per un valore di 2.600 euro.

"In un mondo che invecchia e che diminuisce in servizi e risorse sanitarie e sociali, occorre mettere in campo azioni che vadano a sopperire le mancanze da parte del sistema - le parole di Carloni e Susanna -. La crisi economica ha tolto da un lato dalle tasche di molti italiani il denaro sufficiente per curarsi e dall’altro ha ridotto le offerte di cura del Servizio Sanitario Nazionale. Per far fronte a queste problematiche è di grande utilità il progetto di sviluppo inclusivo su base comunitaria, come sono sorti recentemente, prima all’estero e poi in altre Regioni d’Italia. Si tratta di un’iniziativa che viene fatta in collaborazione con l’amministrazione comunale e che aiuta gli anziani e i disabili a combattere l’isolamento e la solitudine che spesso li colpisce attraverso un’attività fisico-motoria di carattere sociale, gestita da volontari".

"Le attività sono coordinate e supervisionate dal dottor Germano Pestelli e da altri professionisti del settore - viene ricordato -. E’ un’attività che parte dal desiderio di voler creare una comunità accogliente e attenta ai bisogni dei più deboli e che ne favorisca l’inclusione. La prima fase del progetto si è completata già da tempo con la formazione dei volontari fatta nel 2020, in piena pandemia, con la collaborazione di un terapista, uno psicologo, un medico fisiatra e un medico geriatra". L'attività, pienamente operativa, si svolge il martedì pomeriggio dalle 15 alle 17 nei locali di Santa Rosa a Predappio. L’accesso per l’utenza è libero e gratuito. "Ecco quindi il Rotary Club Forlì Tre Valli, sempre attento ai bisogni delle tre valli appunto, che si inserisce perfettamente al servizio delle comunità", concludono Carloni e Susanna.