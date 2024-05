Dal mercatino della Segavecchia oltre 500 euro da Donne Impresa Confartigianato e Ancos a supporto del Centro Donna

Il consiglio di Donne Impresa Confartigianato di Forlì e il presidente Luca Morigi, in rappresentanza del Comitato provinciale Ancos Aps Forlì, hanno consegnato quanto incassato lo scorso 14 aprile, al mercatino della Segavecchia con lo stand di oggetti vintage, generosamente offerti da associati e dipendenti di Confartigianato di Forlì. Le offerte raccolte a Forlimpopoli ammontano a 530 euro, donati al Centro Donna di Forlì per supportare l’attività della Casa Rifugio per le donne che necessitano di allontanarsi dal nucleo familiare a seguito di violenze e maltrattamenti.

Come chiarito nel corso della breve cerimonia, Ancos e Donne Impresa si sono resi protagonisti di questa iniziativa per offrire un piccolo contributo al lavoro di chi, quotidianamente è in prima linea per accogliere e accompagnare in un lungo e complesso percorso di recupero le donne e i bambini vittime di abusi. Alla consegna erano presenti, per il Centro Donna, la responsabile Giulia Civelli e l’operatrice Martina Rubechini e il segretario di Confartigianato di Forlì Mauro Collina. L’incontro è stato occasione per conoscere meglio l’attività della casa rifugio che offre alle vittime ospitalità temporanea per attivare un percorso di autonomia, un modo per allontanarsi e prendere le distanze da una situazione pericolosa, prendendo coscienza di sé stesse e del proprio potenziale per avviare una nuova fase della vita.

Forte l’emozione fra i presenti nell’ascoltare le difficoltà affrontate dalle donne nel lungo percorso per riconquistare la propria serenità. Il presidente Morigi ha ribadito la piena disponibilità di Confartigianato di Forlì a supportare le attività del Centro, nella consapevolezza che il lavoro sia il primo mezzo di affrancamento della donna dalla dipendenza, non solo economica, da un contesto familiare abusante.