Dal nonno eredita la passione per gli aerei, per Michele diploma da 100 all'Itaer: "Mi vedo ingegnere aerospaziale"

Si definisce "una persona determinata, estremamente testarda e abbastanza creativa". Michele Bordini è tra i ragazzi dell'istituto tecnico aeronautico "Baracca" di Forlì ad aver concluso il percorso di studi col massimo dei voti. Tra i suoi hobby "la pallacanestro e ascoltare la musica, praticamente h24".

Come è nata la sua passione per il campo aeronautico?

Mio nonno è estremamente appassionato di aerei e sicuramente mi ha passato, almeno in parte, questo interesse, specialmente verso l'aviazione militare.

In cosa vorrà specializzarsi in futuro e perchè?

In futuro mi piacerebbe diventare un ingegnere aerospaziale, e lavorare all'estero, possibilmente come imprenditore, ma credo che avere una conoscenza ampia e tecnica come quella di ingegneria sia fondamentale per diventarlo.

Da 1 a 10, quale è stato il livello di difficoltà con la didattica a distanza?

Personalmente ha avuto i suoi lati positivi, ad esempio mi sono risparmiato 3 ore e mezza di viaggio tutti i giorni. Il peggior lato negativo è sicuramente non poter vedere i compagni di classe e gli amici. Sono comunque convinto che se ci si concentra si possono ottenere buoni voti anche in DAD. Quindi complessivamente da 1 a 10 direi difficoltà 5,5.

Come ha vissuto il momento della maturità?

Meglio di quanto si possa pensare, eccetto per i momenti prima di entrare e i primi 5 minuti di esame non ero molto nervoso. Non per sembrare arrogante ma sono abbastanza conscio delle mie capacità.

Ha conseguito il brevetto di pilota o non rientra nei suoi progetti?

No, non l'ho conseguito, pilotare aerei deve essere molto emozionante ma non è una mia priorità, forse un giorno.