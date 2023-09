Dal Pnrr 210mila per rinnovare la pubblica illuminazione: nuovi impianti a San Martino in Strada

Proseguono gli interventi finalizzati all'efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica grazie a 210mila euro messi a disposizione dal Pnrr a favore del Comune di Forlì. "Questa volta andremo ad intervenire nell’area di San Martino in Strada e vie limitrofe, con interventi di efficientamento energetico e sostituzione di vecchi impianti con nuovi corpi illuminanti a led - spiega l’assessore Giuseppe Petetta - Si tratta, in particolare, di 491 punti luce, distribuiti in circa 40 strade del quartiere".

Saranno interessate dagli interventi Piazzetta Alberto Gardelli, via Federico Secondo, Piazzetta Antonio Siboni, via Giacomo Olivieri, Piazza Della Carboneria, via Giovanni Braschi, V.le Dell'Appennino, Via Giuseppe Impastato, via Ilaria Alpi, via Lino Bertoni, via Otto Novembre, via Malatesti, via A. Piazza, via Marco Briganti, via Alberti Berta, via Mario Persiani, via Alessandro Schiavi. via Amedeo Avogadro, via Mitterand, via Antonio Zoli, via Monda, via Antonio Piazza, via Mondina, via Augusto Rotondi, via Para Magliano, via Avogadro, via Pino Maroni, via Caminate, via Rosetta, via Dalla Chiesa Carlo Alberto, via Rubboli, via Dalla Chiesa Carlo Alberto, via Violina 'Collina', via Del Bastione, via degli Autieri e via Deviata

"L’obiettivo ancora una volta è duplice, da un lato vogliamo migliorare la funzionalità e la qualità estetica dei corpi illuminanti, dall’altro intendiamo conseguire un risparmio economico di gestione e l'adeguamento alle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente. Da questo punto di vista - conclude l’assessore - si stima un risparmio effettivo di consumo dell’energia annuo di 202.619,42 Kwh/a pari al 72,3% e un risparmio in termini di emissioni di CO2 pari 66,66 tonnellate all'anno"