Dal Pnrr due milioni di euro per le scuole di Meldola, Forlimpopoli e Portico di Romagna: "Saranno più sicure"

Dopo la prima tranche di investimenti sostenuti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza arrivano nuove risorse sull’edilizia scolastica: dal ministero rimessi in circolo 6 milioni di euro per la provincia di Forlì- Cesena.

La provincia, di concerto con i comuni, ha aggiornato il piano dell’edilizia scolastica che comprende 76 progetti sugli edifici scolastici di ogni ordine e grado: di questi 3 gli interventi nel forlivese ammessi a finanziamento, attraverso la regione Emilia – Romagna, perché coerenti con le finalità della missione 4: istruzione e ricerca - componente 1 – investimento 3.3 del PNNR.

Si tratta della ristrutturazione, adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola Girotondo di Meldola per 891.000 euro, della ristrutturazione del polo per l’infanzia De Amicis – Pollicino di Forlimpopoli per 900.000 euro e del miglioramento sismico della scuola primaria Ambrogio Traversari a Portico di Romagna per 430.000 euro.

“Abbiamo aggiornato il piano provinciale di edilizia scolastica, insieme ai comuni, per candidarci a questo canale di finanziamento – commenta Enzo Lattuca presidente della provincia – che ha portato più di due milioni di euro alle scuole di Meldola, Forlimpopoli e Portico di Romagna. Risorse che renderanno le scuole più sicure dal punto di vista sismico ed efficienti dal punto di vista energetico. Ci siamo presi l’impegno come provincia di aggiornare il piano ogni sei mesi per essere sempre pronti ad intercettare finanziamenti a favore dei comuni.”

“Esprimo grande soddisfazione per il finanziamento – commenta Roberto Cavallucci, sindaco di Meldola - che consentirà di intervenire sulla scuola d’infanzia “Girotondo”, importante struttura del patrimonio scolastico meldolese, a beneficio di tutte le bambine ed i bambini della nostra città.”

“Siamo molto contenti di questo finanziamento per la ristrutturazione del polo per l’infanzia De Amicis – Pollicino – commenta Milena Garavini, sindaco di Forlimpopoli- perché va a completare una serie importanti interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico sugli edifici scolastici messi in campo in questi anni dal comune di Forlimpopoli. Siamo soddisfatti che la regione, tramite la provincia, abbia premiato il progetto che abbiamo candidato, che innalza la qualità delle sedi didattiche ma anche culturali della città, considerando che all’interno di questo edificio trova spazio anche l’archivio storico.”

“Ringraziamo la provincia di Forlì e Cesena – dichiara Maurizio Monti, sindaco di Portico e San Benedetto - per l’aiuto concessoci al fine di ottenere il contributo dello stato che ci permetterà sia di salvaguardare il patrimonio storico immobiliare che la sicurezza dei bambini che frequentano la nostra scuola primaria.”