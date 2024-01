Dal rito del pane benedetto alla messa col vescovo Corazza: si celebra sant’Antonio Abate

Il 17 gennaio si festeggia Sant’Antonio Abate, patrono degli animali domestici. La chiesa di Ravaldino a lui dedicata resterà aperta dalle 7.45 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30. Sono previste messe alle 8, alle 10.30 e quella delle 18.30 sarà presieduta dal vescovo Livio Corazza. Al termine di ogni messa verrà distribuito il pane benedetto e saranno effettuate le letture della vita del Santo. Alle 16.30, sul sagrato della chiesa di corso Diaz, si benediranno gli animali domestici. Si tratta di una tradizione per lo più rurale, in centro a Forlì riproposta a carattere “urbano”.



Fuori città, il protettore degli animali e del mondo agricolo è ricordato in altre parrocchie tra cui Castrocaro. Nella cittadina termale, la benedizione degli animali domestici è prevista domenica 21 alle 15.30 sul sagrato della chiesa dedicata ai santi Nicolò e Francesco. Al termine delle messe, compresa la prefestiva di sabato 20, sarà distribuito il pane benedetto.



“O vero miracolo degli Anacoreti” era l’incipit dell’orazione nel retro dei santini di Sant’Antonio abate che non potevano mancare nelle stalle romagnole. Antonio, infatti, era invocato “sull’aria, sulla terra, sul fuoco, sugli animali che servono alla nostra alimentazione”. Si tratta di un santo antico, di un eremita egiziano vissuto intorno al 250. Fu in quell’anno, circa, che lasciò tutto per rimanere sulle rive del mar Rosso come anacoreta per più di ottant’anni. Scelse così di abbandonare la vita attiva per allontanarsi dagli uomini e vivere isolato, da religioso, pregando e lavorando per il proprio sostentamento. Era, per così dire, considerato già santo in vita, essendo il suo consiglio e il suo conforto particolarmente ricercati anche da Costantino e i suoi figli. Morì a 106 anni e fu sepolto in un luogo segreto: “chiedete con cuore sincero quel grande Spirito di fuoco che io stesso ho ricevuto, ed esso vi sarà dato” si legge nel suo testamento spirituale. Nel 561 fu trovato il suo sepolcro e cominciò il viaggio delle reliquie, dall’Egitto alla Francia, dove fu costruita una chiesa in suo onore nell’XI secolo. Lì, a Motte Saint Didier, furono convogliate folle di malati che affluivano con lo scopo di ottenere guarigione per intercessione del Santo. La malattia più frequente era l’”ignis sacer”, detto appunto “fuoco di Sant’Antonio”, e per sedarla veniva usato il grasso dei maiali che, con permesso del Papa, la Confraternita religiosa degli Antoniani allevava. I porcellini che portavano una campanella razzolavano e grugnivano tra strade e cortili senza che nessuno potesse toccarli. Da qui deriva tutta una serie di tradizioni popolari che continua tutt’ora: si benedicono le stalle e gli animali domestici che, nel giorno dedicato al loro Santo, secondo antichi detti popolari acquisterebbero la capacità di parlare. In ultimo, Sant’Antonio Abate è riconosciuto pure come patrono dei fornai e dei pizzaioli, pertanto il 17 gennaio è un giorno caro a chi ama la pizza.