Dal Rotaract una donazione all'Istituto Oncologico Romagnolo in memoria di Martino Brunelli

Una donazione di 500 euro all'Istituto Oncologico Romagnolo. Così i giovani del Rotaract hanno voluto ricordare Martino Brunelli, scomparso il 25 agosto dello scorso anno a soli 30 anni dopo aver combattuto per nove anni contro un tumore. "Nonostante questo ha aderito alla causa del Rotaract Forlì con grande entusiasmo - ricordano gli amici -. Amava spendersi per gli altri, stare in mezzo alle persone e fare attività di sensibilizzazione su tematiche sociali.

"Questa donazione - proseguono - viene dal cuore a sostegno della ricerca, nella speranza di trovare una cura per i tumori rari come quello che ha colpito Martino, e dell'assistenza dei malati, affinché la sua positività, il suo spessore, il suo altruismo possano continuare ad essere d'aiuto verso chi soffre".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nella foto il direttore dello Ior, Fabrizio Miserocchi, e due giovani del Rotaract Forlì, Beatrice Biserni e Giulio Orioli