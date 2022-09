Dal successo di Cara Forlì una master class del liscio guidata da Morgan aperta a tutti gli allievi musicisti

Il successo di "Cara Forlì" ha messo in moto un nuovo progetto al quale si inizierà a lavorare a partire da ottobre: una master class del liscio coordinata e diretta da Morgan, che sul palco di Piazza Saffi il 4 settembre scorso ha reinterpretato e raccontato il liscio in maniera straordinaria insieme a Roberta Cappelletti e alla sua orchestra. Da un’idea di Giordano Sangiorgi, patron del Mei di Faenza e organizzatore di Cara Forli, alla quale ha subito aderito Riccarda Casadei, figlia del grande maestro Secondo Casadei e titolare di Casadei Sonora, insieme agli artisti Moreno Conficconi e Roberta Cappelletti, Morgan ha subito raccolto l’idea e rilanciato pensando a una master class sul liscio e sulla sua straordinaria storia a partire da Romagna Mia aperta a tutti i giovani musicisti provenienti da tutta Italia e che possa fare diventare la Romagna con la Master Class un centro propulsivo di nuove idee innovative in ambito musicale per il liscio del futuro e il suo rinnovamento nel rapporto con le giovani generazioni che sta avviando il suo percorso per essere riconosciuto come patrimonio dell’Unesco.

Per la Master Class di Morgan si incontreranno al Mei di Faenza il prossimo ottobre Giordano Sangiorgi, Riccarda Casadei e il personal manager di Morgan Francesco Venuto della Barley Arts per avviare i primi dettagli di una tale importante operazione culturale e musicale. A breve saranno annunciati gli sviluppi. Infatti, Forli con lo straordinario week end di Cara Forli si e’ confermata grande capitale italiana del Liscio di Secondo Casadei nel suo stretto rapporto con Forli e la Romagna. Una Master Class sul Liscio non farebbe che confermare la grande positivita’ e propulsivita’ di due edizioni di Cara Forli che resteranno nella storia dei grandi eventi musicali di Forli e della Romagna e del Liscio in Italia.