Dal teatro di figura un nuovo soggetto culturale in Romagna, il "Teatro dei Piedi"

Anche in periodo di pandemia è necessario progettare per farsi trovare pronti quando ci saranno le condizioni per “prendere il volo” e così l'artista internazionale di Teatro di Figura , ambasciatrice nel mondo di Pellegrino Artusi e esuberante burattinaia dei piedi Veronica Gonzalez insieme all’organizzatrice teatrale, social media manager e relazioni esterne Cristina Minotti hanno pensato di mettere insieme la loro passione, professionalità e rispettive competenze rivitalizzando l'associazione Teatro dei Piedi APS con nuova sede a Forlimpopoli, una associazione affiliata all'ARCI, che ha tra i suoi scopi la collaborazione con le associazioni del territorio per far parte del tessuto culturale della città artusiana, organizzare eventi di solidarietà sul tema femminile con il format “Donna Solidale” dedicarsi al mondo dell'infanzia con laboratori creativi sia in presenza che on line, e quando ci sarà la possibilità organizzare rassegne di teatro sia all'aperto che al chiuso con le amministrazioni del territorio con le quali si era già iniziato a progettare eventi a tema specifico. Un altro filone che verrà sviluppato è quello di momenti sociali ludico creativi per operatori culturali, insegnanti e genitori curiosi (Naturalmente tutti gli eventi a pagamento dentro l’associazione saranno riservati ai soci Arci)

Un nuovo soggetto della scena culturale romagnola, che andrà ad occupare spazi vuoti che proporrà progetti di qualità pensati per le famiglie e per le donne alla magia del teatro di strada ma anche a rassegne teatrali a tutto tondo forti della loro decennale esperienza. Veronica Gonzalez e Cristina Minotti si sono già fatte conoscere a Forlimpopoli grazie alla Festa Artusiana, infatti fanno anche parte del Team di Terzo Studio di Alberto Masoni che ha progettato la parte degli spettacoli della Festa Artusiana negli ultimi due anni riscuotendo un grande successo di pubblico e di critica, e hanno organizzato sia in presenza che on line l’evento Donna Solidale .

“Siamo convinte che la nostra Associazione troverà terreno fertile tra le varie Amministrazioni del territorio- chiosano Veronica Gonzalez e Cristina Minotti - perché i temi legati al sociale e le rassegne che strizzano l'occhio alle famiglie potranno essere inserite nelle strutture portanti degli eventi annuali forti della nostra competenza sia a livello artistico che a livello organizzativo e sicure della fiducia che vorranno accordare a due donne capaci, intraprendenti, comunicative piene di entusiasmo e competenza – e proseguono- finita l’emergenza pandemica sarà importante per la politica dare un grande vigore agli eventi culturali sia per sostenere tutta la filiera dei lavoratori dello spettacolo sia per dare un segnale di normalità sociale di cui tanto oggi c'è necessità.”

Veronica Gonzalez e Cristina Minotti in questi giorni sono state prese d'assalto dalla richiesta per gli auguri di Natale personalizzati, brevi video a tema da inviare per WhatsApp ai bambini e agli amici, da una idea nata per gioco ne è venuta fuori una cosa simpatica che ha trovato apprezzamento in tante persone. Per chi vuole può seguire la pagina Facebook Associazione Teatro dei Piedi