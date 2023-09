Dall'Olanda alla Romagna: tappa a Forlimpopoli e mani in pasta per i vincitori del concorso Camping Lovers 2023

Dopo aver visitato Comacchio e Ferrara, Ravenna, Cervia e Cesenatico, hanno fatto tappa anche a Forlimpopoli i quattro equipaggi – composti da altrettanti nuclei familiari, provenienti dai Paesi Bassi – vincitori del concorso Camping Lovers 2023. Un concorso che ha coinvolto il Consorzio Camping & Natura Villages, che associa 25 villaggi e campeggi sulla riviera romagnola, grazie alla collaborazione con la Regione Emilia-Romagna - Apt Servizi e con Acsi (da oltre 50 anni il più importante sito europeo di camping) e a seguito della massiccia campagna di promozione “Acsi Free Life Test Tour”, sviluppata in Olanda nei mesi scorsi, in un apposito programma televisivo dedicato ai campeggi sull’emittente nazionale Rtl 4.

A Forlimpopoli, gli equipaggi hanno fatto tappa a Casa Artusi: qui la direttrice Laila Tentoni li ha accolti, accompagnandoli a visitare la struttura. Poi, prima di essere ospitati a tavola al ristorante di Casa Artusi, gli olandesi hanno avuto la possibilità, molto gradita, di partecipare ad un corso di piadina. L’esperienza enogastronomica si è poi conclusa con una visita alle Cantine Spalletti al Castello di Ribano, dove gli ospiti hanno visitato la tenuta e le vigne, prima essere coinvolti in una cena gourmet atrettanto apprezzata.

"Acsi e? lo specialista dei campeggi in Europa, e da mezzo secolo pubblica la sua affidabilissima guida verde ai campeggi, ricca di informazioni per chi ama questo tipo di vacanza - spiega Carlo Ravaioli, presidente del Consorzio Camping & Natura Villages -. Acsi organizza questo evento annualmente coinvolgendo le organizzazioni e le destinazioni turistiche in Europa, le case automobilistiche e i produttori di camper e caravan. Per il nostro Consorzio, ospitare il "TestTour ACSI Freelife" e? molto importante: ringrazio la regione Emilia-Romagna e Apt Servizi per aver reso possibile questa iniziativa, nonché Casa Artusi e il Castello di Ribano per aver accolto con calore i nostri ospiti".