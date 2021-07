Dall'ospedale di Forlì a Santa Maria di Leuca in bici: è partita l'avventura di "Ritmo Basso"

Il grande giorno è arrivato e mercoledì “Ritmo Basso” - così hanno chiamato il loro sodalizio i due amici con la stessa passione per i viaggi e la bicicletta- è partito, con destinazione Santa Maria di Leuca. Eugenio Genesi, titolare della Farmacia San Martino di Forlì e Davide Cassano consulente finanziario, hanno lanciato una raccolta fondi in favore del reparto di Otorino dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì e hanno inforcato le biciclette per dare il via alla loro impresa solidale: raggiungere Leuca, percorrendo la dorsale adriatica, e fermandosi a dormire per spiagge e boschi.

La partenza è avvenuta alle ore 8.15, in presenza delle massime cariche cittadine, del professor Claudio Vicini affiancato dal personale del reparto di Otorinolaringoiatria, da Elena Vetri, in rappresentanza della direzione medica ospedaliera e di Elisabetta Montesi, responsabile aziendale fund raising.

“Sono grato ad Eugenio e Davide - afferma Vicini, direttore dell’Unità operativa di Otorinolaringoiatria dell’ospedale Morgagni-Pierantoni e direttore del Dipartimento Testa-collo dell’Ausl della Romagna - per il loro impegno connotato da grande generosità e creatività: sport e divertimento, un binomio perfetto per il successo dell’iniziativa, pensata con uno scopo benefico, quello di sostenere il nostro reparto, con l’obiettivo di donare preziosi strumenti, attrezzature, per la diagnostica delle patologie del naso".

La prima tappa è prevista nelle Marche ! Portonovo, proseguirà poi con Roseto e Vasto in Abruzzo, per giungere in Puglia, dove si fermeranno a Vieste. La tappa successiva è Trani, poi una piccola deviazione interna ad ammirare Matera, ed infine il cuore della Puglia con Polignano, Lecce e finalmente Leuca, dove l’arrivo è previsto per l’8 agosto (salvo imprevisti legati al meteo). Al ritorno dal viaggio i due giovani, a coronamento dell’iniziativa, procederanno alla donazione dei beni e delle attrezzature acquistati in favore del reparto di Otorinolaringoiatria dell’ospedale Morgagni-Pierantoni, grazie alla raccolta fondi promossa e ancora attiva, per chi volesse contribuire, sulla piattaforma GoFundMe, all’indirizzo https://it.gofundme.com/f/ritmobasso.