Dalla "Corriamo i Romiti" 1600 euro per il ripristino della Polifunzionale di via Locchi

Tanta generosità dai runner che il 3 dicembre scorso hanno preso parte alla manifestazione podistica di beneficenza “CorriAmo i Romiti", organizzata dal Gruppo Podistico Avis Forlì con lo scopo di raccogliere fondi per l’acquisto delle dotazioni – distrutte dall’alluvione - della Sala Polifunzionale di Via Locchi del Comitato di Quartiere dei Romiti. I partecipanti hanno risposto con il cuore all’iniziativa, che si è snodata lungo le strade del quartiere.

"Siamo particolarmente contenti come Gruppo per essere riusciti ad organizzare in breve tempo questa iniziativa che ci ha consentito di raccogliere, grazie alla generosità dei podisti forlivesi, 1.600 euro che metteremo a disposizione del Comitato di Quartiere dei Romiti e che utilizzeremo per acquistare quanto possibile per le nuove dotazioni della Sala di via Locchi", sono le parole del presidente del Gruppo Podistico Avis Forlì, Lorenzo Gemma, autentico veterano delle corse lunghe con oltre mille maratone all’attivo.

"Crediamo che sia importante non dimenticare i disagi e le sofferenze che il Quartiere dei Romiti ha vissuto - continua Gemma -. Le necessità del Quartiere e dei suoi abitanti sono ancora tante, quanto raccolto è una piccola parte ma di grande significato, perché testimonia la solidarietà dei concittadini.”. In piena sintonia il presidente del Comitato di Quartiere dei Romiti, Stefano Valmori, che ha partecipato con entusiasmo alla realizzazione dell’evento: “Ringraziamo di cuore tutti i partecipanti alla manifestazione ed il Gruppo Podistico Avis Forlì, che ci ha proposto l’iniziativa. Ritrovarsi insieme e condividere momenti di aggregazione come questo è fondamentale per ritornare a quella normalità che tutti cerchiamo di recuperare".

"Anche la scelta sulla destinazione della somma raccolta è in questa direzione. La sala polifunzionale era un punto di riferimento e di aggregazione per tutti gli abitanti del Quartiere - conclude Valmori -. Le Istituzioni stanno facendo la loro parte, ma è bellissimo vedere che anche grazie al contributo personale dei forlivesi riusciremo a renderla di nuovo il ritrovo di tutti". I lavori di ripristino della struttura stanno procedendo e si prevede che entro qualche mese possano concludersi, in modo che i locali potranno essere completati anche con le dotazioni di "CorriAmo i Romiti”".