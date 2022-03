Dalla Croce Verde Meldola-Predappio un tir carico di aiuti per i profughi dell'Ucraina

Anche la Croce Verde Meldola-Predappio partecipa attivamente alla gara di solidarietà in favore dei profughi ucraini. L’onlus umanitaria coordinata dal presidente Ferdinando Avenali, come primo “step” della Missione “Emergenza Ucraina” ha appena inviato in Romania un “tir” carico di beni di prima necessità. Nella lista del materiale spedito a Cluj Napoca, spiccano 2.000 chili di biscotti e scatolame vario, latte in polvere, biberon, pannolini e vestiario per bimbi, assorbenti, salviette, 200 lenzuoli, federe e copriletto, giochi e cancelleria, 2 pallets di scarpe nuove da donna e da bambino, e infine 140 chili di farmaci, dentifrici e materiale sanitario.

Oltre all’azienda Idrotermica Coop di Forlì, che ancora una volta ha messo a disposizione il magazzino, nonché uomini e mezzi per caricare il materiale, Avenali spezza una lancia in favore delle altre organizzazioni del territorio che si sono prodigate per raccogliere gli aiuti da inviare ai profughi: Comitato per la Lotta contro la Fame nel Mondo di Forlì, Deco Industrie di Ravenna, Linea Sterile di Gatteo, Adjutor di Forlimpopoli, Sartoria Caossi, Ageop Ricerca Bologna, A&O Predappio e Conad Predappio, senza dimenticare i contributi in denaro donati da tanti privati. “Tutto il materiale – precisa il presidente croceverdino – sarà preso in carico dal console italiano a Cluj e dal prefetto locale, che hanno il compito di coordinare, assieme a Croce Rossa e Vigili del Fuoco, il lavoro di aiuto e assistenza ai profughi ucraini giunti a migliaia anche in Romania. Il “Tir” croceverdino partito ieri da Forlì, è solo il primo di una serie di missioni che verranno organizzate nei prossimi giorni: “In provincia di Modena – continua Avenali - abbiamo a disposizione decine di letti e materassi non più utilizzati, che contiamo di mandare appena possibile in Romania. E’ una misura della massima urgenza, visto che i nostri contatti a Cluj riferiscono di un afflusso crescente di profughi, costretti a dormire in terra per mancanza di letti”.

Fondata il 15 marzo 1996 come “Pubblica Assistenza Croce Verde – Comitato di Solidarietà”, l’associazione, che ha sede in piazza Orsini, 12 a Meldola, è impegnata in progetti umanitari di aiuto alla collettività, con l’affermazione dei principi della solidarietà fra i popoli, “favorendone – recita lo statuto – il rinnovamento civile, sociale e culturale”. Sin dagli albori, la Croce Verde Meldola Predappio ha risposto prontamente alle emergenze nazionali ed internazionali, mettendo nel mirino caritativo soprattutto le genti balcaniche coinvolte nei feroci conflitti conseguenti alla dissoluzione dell’ex Jugoslavia. Da qui le centinaia di missioni compiute in tutto l’est europeo: Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Serbia e Montenegro, Albania, Ucraina, Romania e Moldova. Col tempo, il raggio umanitario si è ampliato, fino a valutare anche le emergenze locali: vedi gli aiuti alle popolazioni italiane colpite dai terremoti del 2012 (Emilia) e del 2016 (Marche, Umbria e Lazio).