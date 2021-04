Dalla cucina divampano le fiamme: paura in un'abitazione in via Costiera

Paura nella tarda serata di sabato in via Costiera, per un incendio che ha interessato un'abitazione. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con tre squadre. Il personale de 115 ha provveduto a spegnere l'incendio sviluppatosi nel locale cucina di un appartamento sito al secondo piano e mettere in sicurezza la struttura. Sul posto è intervenuto il personale di Romagna Soccorso e i Carabinieri.

Non sono segnalati feriti o persone coinvolte.