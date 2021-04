Dalla cucina si sviluppa l'incendio: rapido intervento dei Vigili del Fuoco

Fiamme domenica in un appartamento al primo piano di uno stabile in via Zanchini, a Forlì. L'incendio si sarebbe sviluppato dalla cucina, fortunatamente senza estendersi sul resto dell'abitazione. Sul posto è intervenuta una squadra del 115, che ha provveduto a spegnere il rogo e mettere in sicurezza l'appartamento. Nessuno ha riportato conseguenze fisiche.