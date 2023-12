Dalla cultura al cinema passando per la medicina: svelati gli speaker di "Ted x Forlì" pronti a salire sul palco

Uomini e donne provenienti dal mondo della cultura, del cinema, della medicina, della musica e del nonprofit: Paolo Stella, scrittore e creative director, Chiara Blasi, professionista del nonprofit, Giovanni Scifoni, attore, autore e regista, Silvia Camporesi, bioeticista, Iader Fabbri, nutrizionista, Monica Fantini, fondatrice Festival del Buon Vivere e Terenzio Traisci, psicologo del lavoro.

Sono loro gli speakers del TEDxForlì 2024, pronti a salire sul palco del teatro Diego Fabbri per la seconda edizione dell’evento promosso e organizzato interamente da volontari secondo le regole e l’approccio del Technology Entertainment Design, con un unico obiettivo: stimolare il dibattito e mettere in circolo idee che meritano essere condivise.

Per ascoltarli dal vivo il prossimo sabato 3 febbraio e conoscere le loro idee è possibile acquistare online, sul sito tedxforli.com, il “ticket partecipante” al costo di 25 euro.

Sono tantissime le persone che hanno già comprato un biglietto per entrare a far parte della grande famiglia del TEDx. Il ticket consente non solo l’ingresso al teatro Diego Fabbri, ma apre le porte a una preziosa esperienza di comunità.

Anche quest’anno si respira un grande entusiasmo dietro le quinte del TEDx. Gli speakers di questa edizione si presentano da soli; sono persone di grande professionalità, conosciute per il valore della loro esperienza umana e artistica.