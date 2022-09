Dalla demolizione alla ricostruzione: rinasce il campo da bocce per il Parco delle Stagioni

Un nuovo campo da bocce per il Parco delle Stagioni, in via Angeloni. La giunta ha infatti approvato il progetto definitivo di demolizione e ricostruzione. L’attuale campo è infatti vecchio, abbandonato all’incuria e non più utilizzabile. "L’intervento che andremo ad eseguire nei prossimi mesi è volto a riqualificare una porzione importante dell’area verde di via Angeloni, restituendo alle persone più anziane un nuovo campo regolamentare per il gioco delle bocce che possa favorire la socialità tra residenti ed elevare la qualità dello spazio urbano", spiega il sindaco Gian Luca Zattini. L'opera avrà un costo di 40mila euro. Il campo avrà una dimensione di 28 metri di lunghezza e larghezza di 3,7 metri.