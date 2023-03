Dalla festa di carnevale del Rotary Club Forlì Tre Valli tanta generosità per la cooperativa Abbracci

Si è svolta sabato 18 febbraio al Grand Hotel Forlì di via del Partigiano, la Festa di Carnevale organizzata dal Rotary Club Forlì Tre Valli con lo scopo di raccogliere fondi per aiutare una realtà socio assistenziale della vallata. Si tratta della Coop. Abbracci, che da qualche anno gestisce la casa Maria Nanni, a Meldola, nella struttura che fu il vecchio seminario e che da ormai cinquant’anni si occupa di ragazzi disabili cui offre assistenza diurna e anche abitativa.

Oltre alla cena i partecipanti hanno potuto contribuire alla raccolta fondi con la lotteria ricca di premi offerti dai tanti sponsor che generosamente hanno messo a disposizione dell’evento i loro prodotti e doni. La partecipazione alla cena e alla successiva serata danzante è stata imponente, circa 300 persone, con il ricavato che andrà a contribuire al rinnovo dei mezzi della Cooperativa, per il trasporto dei ragazzi. Ora l’ambizioso progetto della Cooperativa è anche quello di adeguare il terzo piano dell’edificio per adibirlo a struttura ricettiva per gli ormai anziani genitori dei ragazzi disabili, in modo da non separarli dai loro cari ragazzi.

Tante anche le erogazioni fatte pervenire da diversi benefattori alla Cooperativa a sostegno delle loro nobili cause. Visto il successo della serata, in termini di raccolta fondi, il presidente del Rotary Forlì Tre Valli, Giorgio Amedei, ha annunciato anche una donazione a favore delle popolazioni di Siria e Turchia colpite dalla recente tragedia del terremoto. Come intervento immediato si è deciso di aderire alla proposta del Rotary a livello nazionale e coordinata dall’organizzazione Shelterbox Italia, che ha competenze, conoscenze e risorse per intervenire sui luoghi del disastro, fornendo ciò che realmente serve, già presente in Siria da tempo. In questo caso, il contributo si concretizzerà nell’invio di tende attrezzate con kit di ricovero contenenti attrezzi, coperte termiche, kit igienici, kit da cucina, luci solari, contenitori per l’acqua.