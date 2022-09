Dalla gestione delle ferite al massaggio cardiaco: un corso per aspiranti volontari di soccorso

La Pubblica Assistenza Città di Forlì organizza a partire dal 6 ottobre il corso di orimo intervento sanitario, gratuito e rivolto ad apiranti volontari del soccorso. L'associazione ricerca, in particolare: soccorritori per i servizi di taxi sanitario in ambulanza e accompagnatori anziani e disabili con Doblo’ attrezzato per trasporto pazienti in carrozzina. Il corso sarà articolato in 7 incontri, di lunedi e giovedì (06-10-13-17-20-24 e 27 ottobre) dalle 20 alla Fabbrica delle Candele (Piazzetta Corbizzi 9/30, Forlì). Tra i temi trattati la gestione di traumi e ferite, la disostruzione delle vie respiratorie negli adulti e nei bambini, il massaggio cardiaco, la comunicazione con il 118 e il trattamento degli incidenti domestici.

La Pubblica Assistenza Città di Forlì è nata nel 1992 e costituisce un'importantissima risorsa per le esigenze sociali e sanitarie del nostro territorio. L’associazione effettua in prevalenza servizi di taxi sanitario per il trasporto di dializzati, disabili e anziani per visite specialistiche, terapie, consulenze mediche e per il trasferimento dalle strutture ospedaliere al domicilio, tra i vari ospedali, da case di riposo ad ambulatori, sia su richiesta privata dei cittadini, sia in convenzione con l’Ausl. Fornisce assistenza sanitaria in occasione di eventi, manifestazioni, gare sportive ed altro.

Per iscriversi al corso è necessario accedere alla sezione Formazione del sito www.pubblicaassistenzaforli.org, compilare il modulo iscrizione e inviare un documento di identità a info@pubblicaassistenzaforli.org. Per informazioni è possibile contattare la Pubblica Assistenza Città di Forlì (via Schio 27, quartiere San Benedetto), al numero 329.2260883 dalle 9 alle 15, scrivere una mail a info@pubblicaassistenzaforli.it o consultare il portale www.pubblicaassistenzaforli.org.