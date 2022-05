Dalla mostra fotografica del Lions Club Forlì Host una generosa donazione per l'Ail

Il Lions Club Forlì Host ha consegnato nei giorni scorsi le donazioni raccolte per Ail - Associazione Italiana Leucemia di Forlì in occasione della mostra fotografica allestita dal sodalizio presso il BarOttica; donazioni destinate all’assistenza per le cure a domicilio di pazienti affetti da tali patologie. I malati ematologici sono obbligati a lunghi periodi di cura che accrescono notevolmente il senso di disagio e di solitudine.

Le cure a domicilio consentono a questi pazienti di essere seguiti da vicino e ciò garantisce loro la salvaguardia delle proprie esigenze, la vicinanza dei familiari e una qualità della vita nettamente migliore. Tale forma di assistenza viene praticata da équipe multi-professionali (medici, infermieri professionali, assistenti sociali, psicologi e volontari) che mantengono un costante collegamento con l’ospedale per una serie di interventi medici, utili per il benessere del paziente durante le varie fasi della malattia.

La mostra, che si è svolta nel mese aprile, ha avuto come oggetto “I colori della Natura”, con l’esposizione di una serie di foto naturalistiche di fiori, paesaggi ed ambienti marini messe a disposizione da soci Lions che hanno offerto così i propri scatti fotografici.