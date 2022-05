Dalla musica allo street food: la grande festa del Motomondiale al Mugello è Made in Romagna

E' il weekend del Gran Premio d'Italia, ottavo round del Motomondiale che farà tappa come da tradizione al Mugello. C'è tanta attesa per come si comporteranno in pista i piloti italiani - con i riflettori puntati sul duello in casa Ducati tra il riminese Enea Bastianini, splendido protagonista di questa prima parte del campionato con tre vittorie all'attivo, e "Pecco" Bagnaia -, ma anche sull'atmosfera che animerà i colli dell'autodromo che sorge tra i sali e scendi di Scarperia. E gli appassionati troveranno una bella accoglienza, con tanti eventi organizzati anche da un gruppo di giovani forlivesi: tra i protagonisti infatti ci sono organizzatori di manifestazioni alla discoteca "Controsenso" di Forlì e titolari di una nota scuola di bar tender della zona, l'International Bartender Academy Romagna.

Entra nel dettaglio Martina, tra i componenti dello staff che organizzano la tre giorni di eventi: "Siamo un gruppo di ragazzi con la passione per l'organizzazione di eventi, infatti siamo stati coinvolti in eventi quali la Molo Street Parade, la Notte Rosa di Rimini, il Ferragosto alla Rimini Beach Arena e numerosi eventi di street food. Avendo l'occasione di poter partecipare a questo evento di fama internazionale, vista l'esperienza precedente, che stima la presenza di oltre 100mila persone, abbiamo deciso di buttarci in questa nuova avventura e metterci in gioco, grazie alla determinazione e alla voglia di fare che ci contraddistingue".

L'organizzazione di un evento di questa portata, confessa, ha richiesto "un impegno enorme. Siamo giornalmente colti da imprevisti da risolvere, mettiamo tanta energia nella ricerca e selezione di personale, ci relazioniamo quotidianamente con sponsor e partner e abbiamo provveduto ad allestire tutta la zona che conta 20 metri di stand gastronomici, un palco 6x6 e un Led Wall di 20 metri quadrati". E' quindi partito il conto alla rovescia per l'After Party ufficiale del Motomondiale, un festival che si svolgerà per tutta la durata dell'evento all'interno del circuito.

"Il nostro festival si chiama "Mugello Music Festival" e si terrà all'interno del circuito al fine di intrattenere i visitatori del Gran Premio d'Italia - spiega Martina -. Saranno tre giorni dedicati allo sport e alla musica in cui allestiamo stand gastronomici con diverse proposte culinarie, tra cui la pizza napoletana, in collaborazione con la pizzeria Ciliegino di Forlì. Inoltre saranno presenti bar, chiringuito e verrà allestita una una zona dedicata al relax con lettini ed ombrelloni denominata "Papeete Lounge Zone", in quanto nostri partner nella realizzazione dell'evento e della situazione musicale".

Al Mugello, come da tradizione, non si dormirà. Gli stand, prosegue Martina, "saranno aperti h24 per offrire servizio ristoro e relax ai visitatori, mentre la sera al termine delle prove nella giornata di venerdì e sabato inauguriamo l'after Party Ufficiale del Motomondiale con l'happy hour e a seguire l'Official After Show targato Papeete con il dj di fama nazionale Marco Cavax e il vocalist Alle The Voice, artisti di punta delle notti estive al Papeete Beach".