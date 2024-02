Dalla musica un forte messaggio a favore della legalità attraverso il gruppo di Cantalex

Il Teatro Dragoni di Meldola ha ospitato il gruppo di Cantalex (Avvocati e Magistrati di Forlì e della Romagna che dal 2002 organizza spettacoli con finalità filantropiche), che si è esibito in una serata di musica e solidarietà a sostegno delle attività di Libera contro le mafie e per lanciare un messaggio forte a favore della legalità. “Parole e musica in direzione ostinata e contraria”, questo il titolo dell’iniziativa, con il patrocinio del Comune di Meldola e la direzione artistica di Luca Medri di Cosascuola Music Academy, è stata presentata da Francesca Fantini e da Carlo Sorgi.

Sul palco, insieme ai componenti di Cantalex, la rock band forlivese Arancia Meccanica guidata dal chitarrista Moreno Lombardi, che ha aperto la serata con l’indimenticabile brano dei Led Zeppelin “Stairway to Heaven”, seguito da altre composizioni di musicisti italiani e stranieri come “La guerra di Piero” di Fabrizio De André, “With a Little Help From My Friends” di Joe Cocker, “Imagine” di John Lennon, “Signor Tenente” di Giorgio Faletti, “Per una bandiera” degli Stadio, tutte applaudite dal numeroso pubblico presente. Molto bello il finale, con tutti i componenti di Cantalex riuniti sul palco a cantare “Pensa” di Fabrizio Moro, a conclusione di una performance collettiva davvero coinvolgente. Il ricavato della manifestazione è stato interamente devoluto all’associazione Libera di Don Luigi Ciotti, coordinamento di Forlì-Cesena, presente con i propri volontari e con il suo presidente Franco Ronconi.