Dalla passione un'opportunità di lavoro: al via la scuola di arti sceniche del Teatro delle Forchette

Un’occasione per chi ama il Teatro e le sue Discipline. "The theatre", il laboratorio di arti sceniche proposto come ogni anno dal Teatro Delle Forchette di Forlì, riapre i battenti lunedì 3 ottobre alle 20,30 dove gli interessati potranno svolgere un’intera settimana di prova gratuita. Un completo percorso pratico di studio, approfondimento e sperimentazione riguardo alle maggiori discipline riguardanti il mestiere dell’Attore, rivolto a chi pensa ad un futuro mestiere, o anche a chi il Teatro, praticandolo come passione, voglia averne conoscenza tecnica approfondita e non superficiale.

Le iscrizioni sono già aperte. Il Laboratorio rilascia un attestato di frequenza come riconoscimento per ogni anno su tre complessivi, ma solo al termine del terzo anno si può conseguire il diploma generale. Tra i nomi dei docenti spiccano quelli di Massimiliano Bolcioni, Regista e Attore nonché Drammaturgo, noto oramai per il suo Metodo particolarissimo definito in oramai oltre 30 anni di Palcoscenico, di Mya Fracassini Cantante e Attrice di Musical, Andrea Fedi mimo e clown (Katastrofa Clown), Dott.ssa Sara Zecchini logopedista e attenta conoscitrice della voce, Paola Fabbri attrice, Giuseppe Verrelli Attore e Antonio Sotgia presidente di Teatro Delle Forchette oltre che attore e regista e di Stefano Naldi, Regista, attore e autore musicale. Il corso avrà luogo tutti i lunedì e mercoledì da ottobre a maggio dalle 20,30 alle 23,30 con qualche venerdì in alcuni mesi.

Il costo ha un costo di 100 mensili euro, con iscrizione annuale di 50 euro. Per informazioni e iscrizioni – 0543/1713530 - 3397097952 – www.teatrodelleforchette.it. Potete consultare anche il sito www.teatrodelleforchette.it e sui social Facebook, Instagram e Twitter.