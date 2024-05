Dalla Provincia fondi a sostegno delle scuole d'infanzia del territorio

La Provincia di Forlì-Cesena stanzierà 356.345 euro per 17 interventi di qualificazione destinati alle scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli enti locali, 112.349,65 euro per due interventi di miglioramento complessivo delle scuole dell'infanzia paritarie private, e 193.149 euro per due interventi a sostegno di figure di coordinamento pedagogico 50.846,46 euro. Al Comune di Forlì sono stati assegnati 9.831,28 euro per il progetto "Disagio, benessere e inclusione a scuola. Metodologie e strumenti per affrontare il disagio dei bambini e promuovere l’inclusione – 3° annualità", all'Istituto Comprensivo di Civitella 4.948,64 euro per "L’arte di comunicare e stare bene insieme – oltre la 3° annualità", 11.830,35 euro all'Istituto Comprensivo 2 di Forlì per "I cento linguaggi dei bambini – oltre la 3° annualità", 11.640 euro all'Istituto Comprensivo di Forlimpopoli "Il paesaggio, tra arte, natura e apprendimento digitale – 2° annualità", 4.162,49 euro all'Istituto Comprensivo di Modigliana per il progetto "Cre-I-Amo emozioni – 3° annualità", e 4.160 euro all'Istituto Comprensivo di Predappio per il progetto "Storie di ieri, di oggi e di domani da leggere, drammatizzare e raccontare con le mani – 2° annualità".

Al progetto "La continuità nel curricolo scolastico: la voce del bambino che incontra la voce dell’insegnante" della Federazione Italiana Scuole Materne di Forlì-Cesena sono stati assegnati 147.461,72 euro, mentre alla cooperativa Sociale Tonino Setola Onlus vanno 45.687,42 euro per il progetto "Per insegnare bisogna emozionare". Per quanto concerne il sostegno di figure di coordinamento pedagogico, la Provincia stanzia 32.400 euro alla Federazione Italiana Scuole Materne di Forlì-Cesena e 18.446,46 euro al Cdo Opere Educative Foe.

"In linea con gli Indirizzi della Regione Emilia - Romagna, anche la Provincia di Forlì-Cesena dedica particolare attenzione ai servizi educativi per l'infanzia, per sostenere le spese di funzionamento sostenute dalle scuole e contribuire al buon funzionamento dei servizi educativi - viene spiegato dall'ente di Piazza Morgagni -. Vista l’importanza riconosciuta al ruolo educativo e di crescita culturale e sociale svolto dalle scuole dell'infanzia e con l'intento di dare risposte di qualità ai fabbisogni espressi dal territorio, è stato pubblicato un avviso pubblico, che ha fatto emergere una progettualità finalizzata ad accompagnare i bambini nel loro percorso di crescita. L'obiettivo degli interventi è stato quello di promuovere una progettualità integrata e mirata al perseguimento di obiettivi di continuità e di arricchimento dell'offerta educativa, anche tramite il confronto e la concertazione tra le realtà educative della prima e della seconda infanzia".