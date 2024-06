Dalla rassegna "Musica sull'acqua" 900 euro per ricostruire la sede alluvionata degli scout ai Romiti

Martedì scorso si è conclusa la I edizione della rassegna "Musica sull'acqua" a un anno dall'alluvione, organizzata dall'oratorio San Filippo Neri sotto la direzione artistica di Alessandro Vigilante, con il patrocinio del Comune di Forlì, settore università e cultura, e in collaborazione con il comitato di quartiere Romiti e la Pol. Cava sezione Podismo. I 4 concerti eseguiti nel mese di maggio hanno visto numerosi giovani musicisti e cantanti affrontare un repertorio dei secoli XVII, XVIII e XIX con musiche di Corelli, Vivaldi, Verdi, Donizetti e altri compositori.

La parrocchia di Santa Maria del Voto in Romiti si è rivelata un ottimo scenario per le rappresentazioni che hanno visto una numerosa partecipazione di pubblico. Il ricavato dell'iniziativa, circa 900 euro, è stato interamente devoluto all'Associazione Agesci gruppo Forlì 7 Romiti per la ricostruzione della sede scout distrutta dall'alluvione. Alessandro Vigilante, che ha concluso l'edizione con l'esecuzione di due concerti per clavicembalo di Antonio Salieri, nel dichiararsi soddisfatto dell'edizione e nel ringraziare i presenti per la partecipazione e per il ricavatoi, ha dato appuntamento al prossimo anno.