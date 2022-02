Dalla Regione quasi 3 milioni di euro per rendere più sicuro l'ufficio anagrafe del Comune

Edifici pubblici strategici più sicuri contro il sisma da utilizzare come sedi di protezione civile o per dare assistenza e riparo alla popolazione in caso di calamità naturali. Sono tre gli immobili in provincia che riceveranno complessivamente dalla Regione quasi 5 milioni di euro, per il rafforzamento strutturale e la riduzione del rischio sismico. Nel Forlivese si tratta del miglioramento sismico del Municipio di Meldola (contributo di 739.687,50 euro) e della sezione anagrafe e tributi del Comune di Forlì (2.903.273,73 euro).

"La riduzione del rischio continua ad essere al centro della strategia regionale e i finanziamenti aggiudicati confermano questa nostra priorità - commenta l’assessore regionale alla Protezione civile, Irene Priolo -. Nei giorni scorsi si è chiusa l’istruttoria del bando lanciato nel mese di dicembre, con risorse assegnate dal Dipartimento nazionale di Protezione civile. Ora, quanto prima, al via i cantieri”. Rispetto allo scorso anno, il nuovo bando ha aumentato del 25% l’importo a metro cubo dei contributi assegnati, e quattro dei sei interventi richiesti hanno usufruito della nuova premialità nel punteggio di partenza in quanto comuni dell’Appennino o Aree interne, criterio scelto in continuità con la strategia regionale. I Comuni hanno adesso sei mesi per presentare i progetti definitivi comprensivi del relativo piano economico.

Le principali notizie

LA MAXI VINCITA: GRATTA E VINCE MEZZO MILIONE DI EURO

LA PANDEMIA - OLTRE 7MILA FORLIVESI A CASA COL COVID

LA PANDEMIA - L'EMILIA ROMAGNA VEDE LA ZONA BIANCA

LE RESTRIZIONI ANTI-COVID - SUPER GREEN PASS OBBLIGATORIO PER GLI OVER 50

SOTTOPASSI NEL DEGRADO - NON C'E' SOLO QUELLO DI VIA BERTINI TRA I PERICOLOSI

IL SEQUESTRO - CANTIERE ABUSIVO: STAVA SORGENDO UNA CASA COLONICA