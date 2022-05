Dalla Regione un contributo per il Sedicicorto International Film Festival

Sono cinque i festival cinematografici e di promozione dell’audiovisivo di interesse nazionale e internazionale selezionati in Emilia-Romagna, a cui la Regione si impegna a dare sostegno fino al 2023 per supportarne le progettualità e dare a queste iniziative una possibilità di consolidamento. La Giunta regionale ha assegnato i contributi agli organizzatori che avevano risposto al bando triennale emanato nel 2021, mettendo a disposizione complessivamente 587 mila euro per le attività previste per il 2022.

"La Regione investe convintamente su questo tipo di manifestazioni, nell’ambito di una strategia più ampia volta a fare dell’Emilia-Romagna una capitale produttiva dell’audiovisivo - commenta l’assessore regionale alla Cultura, Mauro Felicori -. I festival, con programmazioni di alto livello internazionale, anche quando di nicchia, portano attenzione verso tutta l’industria cinematografica e danno respiro a produzioni locali e nazionali, favorendo le imprese del settore che crescono e si rafforzano, potendo guardare anche a nuovi mercati che si aprono”.

Le manifestazioni cinematografiche selezionate sono diversificate e diffuse sul territorio regionale e presentano una varietà di vocazioni e di specificità. Si tratta di Biografilm festival – International Celebration of lives 2022, che quest’anno si tiene a Bologna dal 10 al 20 giugno; Concorto Film Festival 2022, a Pontenure, in provincia di Piacenza, la XXI edizione dal 20 al 27 agosto; Sedicicorto International Film Festival, che si svolge a Forlì dal 6 al 14 ottobre; Ravenna Nightmare Film Fest, giunto alla XX edizione, a Ravenna dall’11 al 19 novembre; Festival del Cinema di Porretta Terme, XXI edizione nella località termale in provincia di Bologna, che si terrà dal 3 al 10 dicembre.