Dalla salute nelle scuole al Feng Shui: serie di appuntamenti per il Rotary

Martedì prossimo al Circolo Aurora, Elisa Santi e Silvia Ruffilli interverranno alla conviviale del Rotary Club Forlì su “Feng Shui e Architettura del benessere: il rapporto tra spazio e salute”, introdotte dalla presidente del sodalizio, Paola Battaglia. Al Circolo Aurora i rotariani si sono ritrovati anche il 16 per la conviviale su “Le donne di Puccini”, organizzata in collaborazione con il Gruppo Consorti in occasione del centenario della morte del compositore. Alla serata, dedicata alle figure femminili presenti nelle opere di Puccini, sono intervenute il soprano Wilma Vernocchi, socio onorario del Club, e la socia Daniela Nanni.

Continuano anche gli incontri proposti dal Rotary Club Forlì nelle scuole superiori della città, dove nei giorni scorsi è stato avviato il progetto “A casa e a scuola in salute”, giunto alla seconda edizione e realizzato in collaborazione con la Sottocommissione preposta guidata dalla socia Patrizia Pedaci. Si tratta di un programma di prevenzione e promozione della salute rivolto agli studenti e, come spiega la presidente Battaglia, "si concentra particolarmente sul disagio giovanile e vuole offrire ai giovani e ai loro educatori, docenti e genitori, alcuni spunti di riflessione". I primi incontri si sono svolti all’Istituto Tecnico Tecnologico “G. Marconi” il 9 e l’11 gennaio sul tema “Ambiente e salute”, con relatore il socio Gianluca Bagnara, e presso l’Istituto Tecnico Superiore “Saffi-Alberti” il 13 su “Alimentazione e corretti stili di vita”, a cura di Salvatore Ricca Rosellini, past president del Rotary Club Forlì. Mercoledì 24 sarà la volta dell’Istituto Tecnico Economico “C. Matteucci” e poi dell’Istituto Tecnico “Saffi-Alberti” dove Mariella Allegretti, direttore della Neuropsichiatria infantile di Forlì e Cesena, parlerà di “Disagio giovanile e adolescenza”. Durante il periodo di svolgimento del progetto i soci rotariani incontreranno circa 1.200 studenti e gli appuntamenti saranno su varie tematiche di interesse giovanile: stili di vita, dipendenza da fumo, alcol e droghe, dipendenza da smartphone e internet, cyberbullismo, l’adolescenza oggi, ambiente e salute, e a studenti e insegnanti sarà distribuito il quaderno “A casa e a scuola in salute”. Il progetto, che ha il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Forlì-Cesena, si inserisce nell’ambito del programma di prevenzione e promozione della salute proposto dai Rotary Club del Distretto 2072.

È stata indetta, inoltre, la prima edizione del premio letterario “Daniela Bergossi” 2023-2024, concorso rivolto agli studenti del Liceo sul tema dell’inclusione sociale e dell’educazione alla pace finalizzata alla prevenzione dei conflitti, e nella presentazione-invito è citata una frase di Pablo Picasso: "Non giudicare sbagliato ciò che non conosci, prendi l’occasione per comprendere". Sabato 13 al Parco Urbano di Forlì è iniziato il ciclo di camminate “2 passi di amicizia e solidarietà”. L’iniziativa, organizzata dalla Sottocommissione rotariana per lo sport, presieduta da Marco Buttaro, sarà riproposta anche sabato 27 gennaio e sabato 10 febbraio alle 14.30 ed è aperta alla cittadinanza. È stato già annunciato dal Distretto rotariano 2072, guidato dal Governatore Fiorella Sgallari, il Ryla Junior 2024 che si svolgerà a Bertinoro presso il Ceub dall’1 al 3 marzo sul tema di attualità “La generazione dell’intelligenza artificiale: creatività e lavoro. Are you ready for this innovation?”. L’iniziativa è rivolta ai giovani dai 15 ai 18 anni e per il Rotary Club Forlì il delegato Commissione giovani è Giuseppe Fabbri. Prosegue anche il progetto curato dal socio Luca Montali presso la Mensa della Caritas dove il 14 gennaio i rotariani, insieme a diversi giovani del Rotaract, hanno partecipato alla quarta domenica di servizio insieme alla presidente.

"La dedizione costante di cucinare e servire i pasti - hanno detto i responsabili - non solo nutre ma riscalda anche cuori bisognosi di attenzione e solidarietà. L'impegno altruistico è sicuramente un faro di speranza e il Rotary è veramente un agente di cambiamento positivo nella nostra comunità. Ci auguriamo che il nostro servizio sia ispiratore e che al contempo possa illuminare il cammino della solidarietà". Martedì 30 al Grand Hotel di Castrocaro Terme è in programma l’Interclub con i Rotary della Romagna su “Cambiamento ed evoluzione del Rotary International”, con relatore il Board Director, Alberto Cecchini, e la presenza del Governatore distrettuale, Sgallari.