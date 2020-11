Dalla scuola alla fattoria, pubblicato il volume che documenta il percorso educativo

Con la pubblicazione del Quaderno del Bambino in Fattoria (volume 1) viene documentato tutto il percorso del un nuovo Progetto 06 dal titolo “Dalla scuola alla fattoria”, con la finalità di continuare a sostenere lo sviluppo di un sistema educativo capace di integrare gli apprendimenti e le competenze dei bambini attraverso la pedagogia dell'outdoor education.

Il progetto offre l'opportunità di approfondire l'approccio pedagogico outdoor, con uno sguardo verso le fattorie ubicate nel territorio, cercando di creare sinergie positive tra e con i bambini e gli animali da cortile, ripensando a metodologie educative e didattiche, per far scoprire loro il meraviglioso mondo delle fattorie. In questo primo anno è stato posto il focus sul pollaio: galline, gallo e pulcini e l'uovo come alimento.

Sono stati coinvolti 24 servizi per l'infanzia dei comuni di Bertinoro, Forlimpopoli, Castrocaro T. e Meldola. Nidi e Scuole dell'infanzia per un totale di 1000 bambini coinvolti e rispettive famiglie e n. 120 tra insegnanti educatori.

Un Progetto 06 che attraverso un arco di tempo triennale, si prefigge l'obiettivo di avvicinare i servizi educativi al mondo della vita in fattoria, privilegiando due aspetti fondamentali che caratterizzano il contesto fattoria: gli animali e i loro prodotti.

Un percorso per stimolare ed incentivare un apprendimento esperienziale che parta proprio dalla conoscenza del territorio rurale che ci circonda. Un percorso che ha previsto momenti di formazione in presenza , laboratori all'aperto e visite in fattoria.

Purtroppo, l'emergenza Covid-19, ha interrotto bruscamente tutto il mondo della scuola con una chiusura, mettendo a dura prova l'intero sistema scolastico, compreso lo 06. Il Lockdown ha inciso profondamente sulla nostra vita privata, dove la distanza e la solitudine hanno avuto la meglio. Il quaderno vuole documentare il percorso dell'intero anno scolastico, compresi gli adattamenti e gli sforzi generosi del personale educativo per mantenere attivo un sistema educativo a livello di comunità educante. Il Quaderno è stato distribuito in tutte le scuole partecipanti al Progetto06 ed è consultabile presso il Centro di Documentazione di Forlimpopoli.