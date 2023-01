Dalla spesa un aiuto contro la violenza sulle donne: raccolti oltre 2mila euro

Buoni acquisto regalo e aiuti economici in arrivo dall'iniziativa "Noi ci spendiamo e tu?" del 25 novembre di Alleanza Coop 3.0 a sostegno delle Associazioni e dei Centri antiviolenza. I punti vendita Coop di Forlì hanno consegnato alll'Unione Donne in Italia Forlì e al Tavolo Permanente delle Associazioni contro la violenza alle donne di Forlì 2.200 euro. Di questi, comunicano le associazioni forlivesi, "oltre il 70% sarà devoluto al Centro Donna del Comune di Forlì per il sostegno alla Casa Rifugio che ospita donne vittime di violenza. La parte residua sarà utilizzata da Udi Forlì e dal Tavolo Permanente delle Associazioni contro la violenza alle donne di Forlì per promuovere iniziative di informazione e prevenzione contro il dramma della violenza. In questo modo sosteniamo il Centro Antiviolenza del nostro territorio e rinnoviamo il nostro impegno per abbattere e rimuovere tutti gli ostacoli che generano la violenza sulle donne".