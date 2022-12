Dalla Spigolatura Solidale 2022 fondi per la scuola di San Martino in Strada

La Spigolatura Solidale, iniziativa organizzata da Azienda Agricola San Martino e New Factor, azienda romagnola di riferimento per la lavorazione e la commercializzazione di snack naturali a base di frutta secca e disidratata, quest’anno ha raccolto 1700 euro. A consegnare l’assegno alla dirigente dell’Istituto Comprensivo numero 8 di Forlì, Maria Teresa Luongo, è stato mercoledì mattina Alessandro Annibali, amministratore Delegato di New Factor e proprietario dell’Azienda Agricola San Martino, alla presenza del vicesindaco Daniele Mezzacapo.

“Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto anche con l’edizione 2022 della Spigolatura Solidale - ha spiegato Annibali -. L’iniziativa viene realizzata nell’ambito dell’attività di responsabilità sociale d’impresa dell’azienda San Martino e di New Factor che è anche capofila del progetto In-Noce. Abbiamo particolarmente a cuore i giovani e la loro formazione, strettamente legata alla conoscenza del territorio della Romagna, ai valori del fare impresa nel settore dell’agricoltura e dell’alimentare, e alla opportunità di crescita e sviluppo che queste possono offrire. Siamo molto soddisfatti, perché ancora una volta, lavorando insieme come aziende e scuola, abbiamo raccolto un contributo significativo da destinare al sostegno dei giovani”.

“A nome dell'Amministrazione comunale di Forlì rivolgo un encomio all'Azienda Agricola San Martino e a New Factor per l'attenzione al territorio e alle giovani generazioni che, tutti gli anni, dimostrano con questa donazione - sono le parole di Mezzacapo -. La scuola è formazione, educazione e sguardo rivolto al futuro, un patrimonio fondamentale per le comunità vive, come quella di San Martino in Strada. In questo contesto la coscienza dell'ambiente e del valore del paesaggio devono acquisire un ruolo primario e il progetto sostenuto dalla "Spigolatura Solidale" rappresenta uno strumento concreto per favorire sviluppo sostenibile, coesione e identità. Grazie al dottor Alessandro Annibali per l'impegno e la generosità che, con l'azienda agricola San Martino, mette in campo ogni anno".

“Il progetto Spigolatura Solidale tra l’Istituto Comprensivo numero 8 Camelia Matatia e l’azienda agricola San Martino anche quest’anno ha permesso di realizzare un ampliamento dell’offerta didattica della nostra scuola - ha ricordato Luongo -. In particolare, nella seconda parte dell’anno scolastico saranno realizzati dei laboratori di “educazione alla sostenibilità” per gli alunni del nostro istituto quale prosieguo del progetto “Educare ai paesaggi” realizzato in collaborazione con l’Associazione Italia Nostra sezione di Forlì”. Con i proventi degli scorsi anni, sono state acquistate attrezzatura per la scuola, Lim e defibrillatore, e realizzati lavori nelle sedi del plesso, come la realizzazione sul portone della scuola del mosaico “La bellezza del nostro territorio”.