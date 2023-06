Dalla vallata al litorale: ripartita la tradizionale iniziativa estiva "Monti e mare" dell'Auser

Come accade ormai da 15 anni, con l’arrivo dell’estate è ripartita anche l’iniziativa “Monti e mare”, organizzata da Auser Forlì e frequentata sia dai soci della vallata del Bidente che da Modigliana: una bella opportunità per le persone che altrimenti non avrebbero mezzi logistici per recarsi nelle località balneari. Fino a settembre, per tre giorni alla settimana - ogni martedì e venerdì per le località sul Bidente (Santa Sofia, Galeata e Civitella), ogni mercoledì per Modigliana – verrà infatti organizzato un pullman che condurrà i soci Auser che avranno aderito, a trascorrere una giornata al mare, al bagno Vanilla Beach di Pinarella (61).

Si parte al mattino e si rientra attorno alle 19. Per la valle del Bidente, in particolare, dopo la partenza alle 7.45 da Santa Sofia, sono previste fermate anche a Civitella, Galeata, Cusercoli, Meldola e Forlimpopoli. Per prenotarsi alle singole giornate, è necessario telefonare il pomeriggio precedente. Questi i contatti: Santa Sofia, 0543 970098; Galeata 0543 981089; Civitella, 337 1093927; Modigliana 0546 942894. Nel corso del 2022, l’iniziativa complessivamente ha registrato quasi 1500 partecipazioni.