Dalle aule di scuola a quelle di Tribunale: gli studenti diventano avvocati e magistrati per un giorno

Giovedì gli alunni della classe 5°F ad indirizzo sportivo del Liceo Scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli di Forlì hanno messo in scena un vero e proprio processo penale, come quello che si celebra nelle aule di giustizia. Gli studenti, attraverso la simulazione del processo, hanno sperimentato in prima persona i vari ruoli che erano stati loro precedentemente attribuiti.

Tale progetto, attuato in collaborazione con l’Unione delle Camere Penali Italiane, è uno dei molteplici che si svolge al Fulcieri in cui gli studenti sono accompagnati a sperimentare attivamente ciò che studiano nelle discipline curricolari. Coloro che non hanno nel piano di studio l’insegnamento del diritto e dell’economia hanno la possibilità di approfondire la cultura della legalità anche attraverso i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.

Quest’anno in particolare l’offerta è stata molto ricca. Grazie alla collaborazione con il Comitato Pari Opportunità presso l’Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena, si è proposto un ciclo di incontri sui temi: giustizia, principi costituzionali e soggetti delle professioni forensi (anche in un’ottica di orientamento), e su alcuni temi specifici come reati stradali, comportamenti illeciti connessi all’utilizzo dello smartphone, del web, di stupefacenti e di sostanze alcoliche, elementi di base del diritto antidiscriminatorio.

Altro progetto, coordinato sempre dalla professoressa Camilla Fattorini, è “Fisco e Legalità" per la promozione della cultura e della legalità fiscale e la conoscenza dei principi fondamentali della convivenza civile svolto in collaborazione con Associazione Magistrati Tributari - sezione provinciale di Modena e sezione regionale dell’Emilia Romagna. Tutto questo nelle aule di scuola come vere e proprie aule di Tribunale.