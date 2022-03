Dalle chiese alla farmacia, la comunità si mobilita per raccogliere aiuti a favore del popolo ucraino

Meldola si mobilita per raccogliere generi di prima necessità per il popolo ucraino. Caritas di Meldola e la Comunità Cristiana Meldolese hanno allestito tre punti di raccolta nelle chiese cittadine, San Nicolò, San Francesco e San Cosimo, aperte tutti i giorni dalle 8 alle 19, dove sarà possibile portare alimenti a lunga conservazione, non deperibili, o fare offerte in denaro. Presso la Farmacia Comunale di piazza Orsini è attivo un punto di raccolta medicinali, presidi sanitari, latte in polvere. L'amministrazione comunale e il consiglio di amministrazione dell'istituzione ai servizi sociali Davide Drudi hanno scelto di contribuire donando latte in polvere, bende auto bloccanti e garze sterili per medicazioni. Per tutti i cittadini che vorranno donare medicinali e presidi sanitari sarà applicato un 10% di sconto sull'acquisto dei prodotti da donare. Tutti i materiali raccolti saranno consegnati al Comitato Lotta contro la fame nel mondo da dove partiranno gli aiuti diretti in Ucraina.