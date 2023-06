Dalle foto degli angeli del fango nasce il calendario benefico "Chi Burdel de paciug"

Si è svolta domenica scorsa alla "Collina dei Conigli" la presentazione del calendario "Chi Burdel de paciug", nata dall'idea di 4 amiche, Mary, Alessandra, Debora e Gaia. Il viaggio ha avuto inizio domenica 21 maggio quando si sono recate nei luoghi dell'alluvione, aiutando direttamente a “spalè e paciúg”, ma anche fotografando gli angeli del fango, immortalando la solidarietà e l’aiuto disinteressato di tanti giovani giunti da ogni dove per contribuire.

"Da qui è nata una raccolta di immagini, un calendario, con l’intento di creare qualcosa di utile e che lasciasse un segno indelebile di un momento così difficile per la comunità Forlivese - raccontano -. Il calendario è stato creato allo scopo di raccogliere il più possibile, per dare un contributo, se pur minimo, ma che può in qualche modo essere utile a qualcuno. Coinvolgendo amici, conoscenti, aziende e attività, tutti insieme, sono stati raccolti in pochi giorni fondi in beneficenza che sono serviti alla stampa del calendario cartaceo e da lì è partita la distribuzione con l'auto di tutti e in altrettanti pochi giorni è stata già raccolta un’importante somma".

Alla presentazione sono intervenuti il vicesindaco Daniele Mezzacapo, le assessore Barbara Rossi e Paola Casara e il consigliere comunale Albert Bentivogli. "Hanno ricevuto in forma ancora non definitiva il ricavato prefissato, che però avverrà in un secondo momento, alla fine di tutta la raccolta dei fondi che avverrà verso la fine del mese - raccontano le quattro amiche -. Saranno utilizzati dal comune di Forlì per permettere ai bambini delle famiglie alluvionate di frequentare i centri estivi con l’intento di concedergli svago dopo un periodo tanto duro, perché i bambini hanno diritto più di tutti alla spensieratezza caratteristica della loro età".