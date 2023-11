Dalle medie alle superiori: il Liceo Scientifico apre le porte agli studenti del futuro

Sabato alle ore 15 prenderanno avvio le attività di orientamento proposte dal Liceo Scientifico “Fulcieri Paulucci di Calboli” di Forlì per gli studenti della scuola media. Accanto agli open day, previsti per sabato 18 e 25 novembre, 2 e 16 dicembre, dalle ore 15, il programma prevede la possibilità di partecipare a laboratori e lezioni simulate di Scienze, Fisica, Informatica, Latino e Inglese, sotto la guida di docenti e studenti del Liceo, avendo così l’opportunità di vivere di persona una giornata al Liceo attraverso attività che mettono in gioco la curiosità, l’intraprendenza e il pensiero critico. Per ulteriori informazioni e per il programma dettagliato consultare il sito www.liceocalboli.edu.it