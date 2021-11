Dalle medie alle superiori: il Liceo Scientifico apre le porte agli studenti del futuro

Da sabato prenderanno avvio le attività di informazione e orientamento del Liceo Scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli dedicate agli studenti delle scuole medie e alle loro famiglie. Tutte le iniziative - open day, visite della scuola, laboratori didattici, contatti informativi - sono state progettate per uno svolgimento in sicurezza, nel rispetto dei protocolli di prevenzione Covid-19, richiedono una prenotazione esono proposte sia in presenza che a distanza per consentirne la fruizione a tutti gli interessati.

Sabato si svolgeranno i primi Open Day in presenza: alle 15 sarà presentato il Liceo Scientifico, alle 17.30 il Liceo Scientifico sperimentazione Quadriennale. Gli appuntamenti successivi sono previsti per sabato 27 novembre (Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate e indirizzo Sportivo) e sabato 11 dicembre (Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate e Liceo Scientifico). Per le attività in presenza agli accompagnatori degli studenti sarà richiesto di esibire il green pass.

Gli Open day online sono programmati nelle giornate di venerdì 3 dicembre (Liceo Scientifico indirizzo Sportivo), mercoledì 15 dicembre (Liceo Scientifico) e giovedì 16 dicembre (Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate). Sono state infine programmate visite alla scuola, riservate alle famiglie che non potranno partecipare agli Open Day in presenza, nelle giornate di lunedì 29 novembre e venerdì 10 dicembre. Per maggiori informazioni e prenotazione delle attività di orientamento si rimanda alla home page del sito del Liceo www.liceocalboli.edu.it.