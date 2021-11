Dalle medie alle superiori: al Liceo Classico un ciclo di incontri dedicati all'orientamento

Sabato 27 novembre (primo turno alle 15 e secondo turno alle 16,30) in modalità in presenza - pur con accesso contingentato e previa prenotazione nel rispetto delle norme sanitarie - il dirigente scolastico Marco Lega accoglierà famiglie e studenti in aula Icaro 1 e sarà coadiuvato dalla Commissione orientamento presieduta dalla professoresa Patrizia Pedaci. Saranno illustrati i quattro percorsi liceali attivati (Liceo Classico, Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane e Liceo Economico Sociale), i progetti caratterizzanti, le offerte formative. Dopo la presentazione generale, le famiglie si divideranno secondo gli interessi e potranno approfondire – con l’intervento dei docenti e degli studenti del Liceo Morgagni – la conoscenza dei percorsi liceali, quindi potranno essere accompagnate nella visita ai laboratori, alla biblioteca, alle aule, agli spazi per l’integrazione.

Sarà possibile iscriversi all’open day del 27 novembre attraverso un form pubblicato sul sito del Liceo. Gli altri appuntamenti di open day saranno giovedi 16 dicembre (primo turno alle ore 18,30 e secondo turno alle 20,30) e sabato 16 gennaio (primo turno alle 15 e secondo turno alle 16,30). Il Liceo “G. B. Morgagni” organizza inoltre, con la medesima modalità in presenza e ad accesso contingentato previa prenotazione, lezioni aperte delle discipline caratterizzanti i quattro percorsi liceali: Liceo Classico (greco) 3 e 15 dicembre alle 14,30 e 16; Liceo Linguistico (inglese, francese, spagnolo e tedesco) 9 e 16 dicembre alle 14,30 e 16,45; Liceo delle Scienze Umane (Scienze Umane) 1 e 17 dicembre alle 14,30 e 16,30; e Liceo Economico Sociale (Scienze Umane - Diritto) 6 e 14 dicembre alle 14,30 e 16.30. Sarà possibile iscriversi alle lezioni aperte attraverso un form pubblicato sul sito del Liceo. Sul sito di istituto infine, nella sezione Orientamento in entrata, sono pubblicati tutti i materiali informativi relativi ai quattro percorsi liceali e con “Rifarei il Morgagni perché….” si è dedicato uno spazio alle parole degli ex studenti del Liceo che raccontano la propria esperienza.