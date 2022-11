Dalle medie alle superiori: al via gli open day al Liceo "Carducci" e all'Alberghiero "Artusi"

Al via le giornate di open day al Liceo delle Scienze Umane “V. Carducci” e Istituto Professionale Alberghiero "Artusi". Ad inaugurare le giornate di open day sarà il Liceo "Carducci" che giovedì dalle 18 alle 20 aprirà le porte per accogliere gli alunni delle scuole secondarie di primo grado e le loro famiglie. Vivendo insieme un’esperienza coinvolgente e interattiva, insegnanti e studenti incontreranno i futuri alunni e le famiglie, accompagnandoli in un percorso sensoriale alla scoperta della specificità della proposta liceale dell’indirizzo Scienze Umane, tesa a favorire una formazione con ampie basi culturali e strumenti per proseguire gli studi universitari con particolare riguardo a quelli che preparano alla professione docente, psicologo, esperto dei servizi educativi, sociali e sanitari. L’opzione Economico-Sociale guarda, invece, a possibili sbocchi universitari e lavorativi in ambito sociale, giuridico ed economico.

Sabato alle 15 (primo turno) e alle 16.30 (secondo turno) sarà, invece, la volta dell’Istituto Alberghiero “P. Artusi” ad accompagnare i futuri alunni e famiglie alla scoperta dell’itinerario enogastronomico e di ospitalità alberghiera proposto dal piano dell’offerta formativa dell’Istituto. Dirigente e professori apriranno le porte dei laboratori, delle strutture e degli ambienti adibiti alle attività didattiche dei quattro indirizzi di studio, enogastronomia-cucina, servizi di sala e vendita, arte bianca e pasticceria e accoglienza turistica, offrendo l’opportunità a futuri allievi e genitori di conoscere i tre percorsi formativi, facendone esperienza.

"Si tratta di un’occasione preziosa - commenta Mariella Pieri, dirigente scolastico dell’Istituto - dedicata all’informazione e all’orientamento dei ragazzi alla vigilia di una scelta che condiziona in maniera significativa il futuro della loro vita sociale e lavorativa. In più, visto il delicato momento di rilancio che come paese intero stiamo attraversando, ritengo che sia tanto più urgente e necessario far sentire la nostra vicinanza di educatori alle famiglie e ai ragazzi infondendo loro nuovi stimoli e fonti di ispirazione così da aiutarli ad avere fiducia e speranza nel futuro".

"Inoltre - continua la professoressa Pieri - ci tengo a ricordare che i dati di Eduscopio raccolti nel 2021 dalla Fondazione Agnelli hanno riconfermato il nostro Istituto al primo posto tra le scuole della provincia che meglio preparano al mondo del lavoro, valutando per i professionali, il tasso di occupazione e per i licei le performance universitarie dei diplomati e la coerenza tra percorso formativo svolto e sbocco lavorativo".

Altre due sono le proposte di orientamento già calendarizzate: i prossimi Open Day saranno in data giovedì 15 dicembre dalle 18 alle 20 per il Liceo Carducci e alle 18 e alle 19.30 i due turni dell’Istituto Alberghiero e, infine, sabato 14 gennaio dalle ore 15 alle 18 per il Liceo Carducci e alle 15 e alle 16.30 i due turni dell’Istituto Alberghiero. Per partecipare alle giornate di open day non è necessaria la prenotazione, ma si precisa che la prenotazione telefonica è obbligatoria per i laboratori di cucina, sala e accoglienza presso l’Istituto Alberghiero e per la lezione simulata al Liceo delle Scienze Umane. Per consultare il ricco calendario di proposte si rinvia al sito ufficiale dell’Istituto d’Istruzione Superiore di Forlimpopoli: www.iisforlimpopoli.edu.it.