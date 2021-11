Dalle medie alle superiori: al via un ciclo di open day all'Istituto tecnico aeronautico "Baracca"

Al via un ciclo di open day all'Istituto tecnico aeronautico "Baracca" di Forlì. Il primo è in programma sabato alle 11 e alle 15, il secondo sabato 11 dicembre allo stesso orario, mentre il terzo sabato 15 gennaio alle 15. "Vogliamo infondere fiducia e stimolare curiosità ed interesse nelle famiglie e, soprattutto, nei futuri studenti - spiegano dall'istituto -. Vogliamo fare capire cosa si fa per trasmettere la nostra offerta formativa, di livello e qualità. Siamo consapevoli che l’open day a scuola è una occasione unica, un biglietto da visita attraverso il quale presentarsi e lasciare ai genitori e ai futuri iscritti un messaggio importante, il nostro Istituto organizza diverse attività di orientamento, in presenza e a distanza, per gli alunni delle scuole secondarie di primo grado. Tutte le attività in presenza saranno svolte in sicurezza tenendo conto delle attuali normative anti Covid e si potrà partecipare previa prenotazione online compilando l’apposito modulo sul sito https://www.iisbaracca.it/ cliccando il link "open day".

Ogni open day si svolgerà nella sede della scuola, in Via Montaspro 94. Ogni studente potrà essere accompagnata/o da una sola persona. Open day anche a distanza online sabato 20 e domenica 21 novembre, sabato 11 e domenica 12 dicembre e sabato 15 gennaio: ogni open day sarà trasmesso on line con diretta su youtube. A seguire sarà possibile accedere alle stanze meet dove dirigente e docenti forniranno informazioni sui corsi e risponderanno alle vostre domande. Per conoscere gli orari delle dirette e partecipare, visita il sito open day. C'è anche la possibilità di incontri in presenza con un docente referente dell’Orientamento: per prendere appuntamento scrivere a n.cazzamali@itaerfo.it. Le docenti della commissione inclusività sono disponibili per predisporre, monitorare o accompagnare l’orientamento degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. Per info è possibile rivolgersi alla professoressa Cristina Aguzzoni (referente Dsa, Bes e studenti con disabilità) c.aguzzoni@itaerfo.it