Dalle medie alle superiori: cinque "open day" alla scoperta dell'istituto commerciale "Matteucci"

Un bussola per il futuro, alla ricerca del proprio percorso di formazione, all'Istituto “Matteucci” di Forlì accompagnerà i giovani studenti delle medie e le loro famiglie nell’esplorazione dell’economia , del diritto, delle lingue straniere, dell’informatica e dello “Sport management”. Cinque open day in presenza per conoscere il dirigente scolastico, Giuseppina Tinti, i docenti e gli studenti che illustreranno i percorsi formativi proposti nella scuola: due indirizzi nel biennio (Indirizzo Amministrazione-finanza e marketing, Indirizzo Turismo) e tre articolazioni nel triennio (Articolazione Amministrazione-finanza e marketing; Indirizzo Turismo; Articolazione Sistemi informativi aziendali ed Articolazione Relazioni internazionali per il marketing), arricchiti dall’indirizzo Idi studio “Sport Management” – Indirizzo gestione dell’impresa sportiva - e dall’ Articolazione “Deutsch ist Leicht” volta all’ approfondimento della lingua tedesca, attraverso la metodologia Clil, la presenza di madrelingua, viaggi studio e esperienze di scuola-lavoro in Germania, scambi, e-twinning, gemellaggi, inserimento in aziende.

Sabato (alle 15 primo turno, alle 16,30 il secondo e alle 18 il terzo), venerdì 19 novembre (alle 16 primo turno e alle 17,30 il secondo), sabato 11 dicembre (alle 15 primo turno, alle 16,30 il secondo e alle 18 il terzo), sabato 15 gennaio (alle 15 primo turno e alle 16,30 il secondo) le porte dell’Istituto saranno aperte per guidare le future “matricole” negli spazi reali e virtuali della scuola . Appuntamenti su Meet in classi virtuali per rispondere ad ogni interrogativo che verrà posto dai futuri studenti e colloqui di orientamento individuale anche in presenza (con prenotazione a orientamento@itcmatteucci.eu) di supporto nella scelta integrano lo spazio a loro dedicato. L’esplorazione del sito d’Istituto (www.itematteucci.edu.it) e dei social, nonché l’accesso diretto ad ogni comunicazione con Whatsapp, rappresentano ulteriori strumenti di incontro e di conoscenza.