Dalle medie alle superiori: il Liceo Scientifico Quadriennale si presenta in un open day

Sabato dalle 15, al Liceo Scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli di Forlì, si terrà l’Open Day del Liceo Scientifico Quadriennale, da quest’anno proposto in due diversi indirizzi: il Liceo Scientifico, ormai attivo da 5 anni, e, da settembre, il Tred, Liceo della Transizione Ecologica e Digitale. Le famiglie avranno l’opportunità di confrontarsi con un’esperienza virtuosa, che sta dimostrando grande vitalità soprattutto in termini di innovazione e sperimentazione didattica.

Il Liceo Tred, in particolare, che si inserisce in una sperimentazione nazionale a cui aderiscono ventisette licei in tutta Italia, si caratterizza per l’integrazione fra discipline Stem (Science, Technology, Engineering and Mathematics), l’area delle Humanities (Filosofia, Arte, Storia, Letteratura) e la Didattica digitale in aula, allo scopo di fornire agli studenti un curriculo di studi rigoroso sotto il profilo culturale, ma contemporaneamente attrezzato per affrontare le sfide della contemporaneità.

Accanto alle ore in classe, il progetto prevede approfondimenti pomeridiani in cooperazione con altri istituti scolastici, imprese e Università, in un’ottica di scuola sempre più integrata con la realtà circostante e con il mondo del lavoro. Per maggiori informazioni consultare il sito www.liceocalboli.edu.it