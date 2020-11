Dalle medie alle superiori: il Matteucci si presenta sul web con "MeetRagiOnLine"

L’Istituto “Matteucci” di Forlì ha creato un mondo virtuale per accogliere tutti gli alunni che vorranno esplorarlo alla ricerca del loro futuro. "MeetRagiOnLine" è lo spazio immateriale in cui l’economia, il diritto, le lingue straniere, l’informatica, lo "sport management" e tutte le altre discipline sveleranno i sentieri della loro conoscenza. Quattro Open Day in streaming per conoscere il dirigente scolastico, Giuseppina Tinti, i docenti e gli studenti che illustreranno i percorsi formativi proposti nella scuola: due indirizzi nel biennio (Indirizzo Amministrazione-finanza e marketing, Indirizzo Turismo) e tre articolazioni nel triennio (Articolazione Amministrazione-finanza e marketing; Indirizzo Turismo; Articolazione Sistemi informativi aziendali ed Articolazione Relazioni internazionali per il marketing ), arricchiti dal nuovo Indirizzo di studio "Sport Management" – Indirizzo gestione dell’impresa sportiva - inaugurato nel corrente anno scolastico ed una nuova Articolazione “Deutsch ist Leicht” volta all’ approfondimento della lingua tedesca, attraverso la metodologia Clil, la presenza di madrelingua, viaggi studio e esperienze di scuola-lavoro in Germania, scambi, e-twinning, gemellaggi, inserimento in aziende.

Sabato (alle 15 il primo turno e alle 16.30 il secondo), giovedì 3 dicembre (18,30), venerdì 11 dicembre (ore 18,30), sabato 16 gennaio (ore 15 primo turno e ore 16.30 il secondo) sarà possibile “navigare” all’interno dell’Istituto che aprirà le sue porte di accesso on line. Appuntamenti pomeridiani su Meet in classi virtuali di 15 alunni per rispondere ad ogni interrogativo che verrà posto dai futuri studenti e colloqui di orientamento individuale (con prenotazione a orientamento@itcmatteucci.eu) di supporto nella scelta delle “matricole” integrano lo spazio a loro dedicato. L’esplorazione del sito d’Istituto (www.itematteucci.edu.it) e dei social , nonché l’accesso diretto ad ogni comunicazione con Whatsapp, rappresentano ulteriori strumenti di incontro e di conoscenza. Il 27 e 28 novembre 2020 il “Matteucci” parteciperà alle iniziative di "Futuro@Lavoro", in modo da comunicare il valore di una formazione fondata sui pilastri culturali delle discipline giuridico-economiche, dell’informatica, delle lingue straniere e dello “sport management” in un’epoca in cui essenziale è l’acquisizione di competenze professionali strategiche per l’accesso nel mondo del lavoro internazionale.