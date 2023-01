Dalle medie alle superiori: l'Agrario "Ruffilli" apre le porte agli studenti del futuro

Domenica dalle 10 alle 12 la dirigente scolastica Lorella Zaul e i rappresentanti del Comune e delle associazioni di categoria presenteranno alle famiglie interessate il piano di studi e gli sbocchi professionali dell’indirizzo, alla cui sede è stato donato un defibrillatore. Alle 10 sarà possibile visitare la sede distaccata dell’indirizzo agrario dell’Istituto “Ruffilli”, in via del Canale 32 a Roncadello. Da un paio d’anni l’Istituto professionale “Ruffilli” ha attivato l’indirizzo “Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane”. L’agrario si aggiunge così agli indirizzi di studio che la città offre ai numerosi studenti di “terza media” che in queste settimane sono alle prese con la scelta della scuola superiore. L’indirizzo agrario è l’ultimo nato nella “famiglia” dell’Istituto professionale “Ruffilli” e al termine del quinquennio consente di acquisire un diploma con ampie opportunità di lavoro nel settore dell’agricoltura. La scuola si trova a Roncadello, in un edificio scolastico ristrutturato recentemente e per il quale il Comune di Forlì si è impegnato con un forte sforzo economico, investendo nella costruzione di una serra non solo moderna, ma addirittura all’avanguardia, che gli studenti utilizzeranno nelle ore di laboratorio e nelle discipline di indirizzo. All’open day di domenica 15 è possibile partecipare senza prenotazione.

La dirigente scolastica, esponenti del Comune ed esperti del settore e docenti delle materie specifiche dell’indirizzo mostreranno i locali scolastici, illustreranno il piano di studi e le discipline di insegnamento e risponderanno alle domande dei presenti. Il settore dell’agricoltura ha sbocchi professionali molto interessanti, le offerte di lavoro spesso superano le domande ed esiste una normativa che agevola e favorisce chi pensa di intraprendere una professione legata al mondo della terra e ai frutti che essa offre. Un’opzione che merita di essere seriamente presa in considerazione da studenti e famiglie, al momento della scelta della scuola superiore. Proprio in questi giorni è stato inoltre donato all’Istituto un defibrillatore dalla Assicoop Romagna Futura SpA; essendone già provvista la sede centrale, questo è stato posizionato nella sede di Roncadello. NSe poi le famiglie sono interessate anche agli altri indirizzi dell’Istituto “Ruffilli” (grafico, commerciale, sanitario, odontotecnico) possono partecipare, sempre senza prenotazione, a un ulteriore open day previsto nella sede centrale di Via Romanello 6 a Forlì sabato.