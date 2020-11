Dalle medie alle superiori: l'orientamento del Liceo Classico in "aule virtuali"

L’emergenza sanitaria e la normativa di contenimento da Covid-19 non fermano l’attività di orientamento in entrata per gli studenti delle attuali classi della terza media interessati a conoscere l’offerta formativa del Liceo “G.B. Morgagni”. Sabato alle 15 in modalità online il dirigente scolastico Marco Molinelli accoglierà famiglie e studenti in una diretta streaming durante la quale sarà coadiuvato dalla Commissione orientamento presieduta dalla professoressa Patrizia Pedaci. Saranno illustrati i quattro percorsi liceali attivati (Liceo Classico, Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane e Liceo Economico Sociale), i progetti caratterizzanti, le offerte formative. Attraverso un video appositamente realizzato, il dirigente accompagnerà le famiglie nella visita ai laboratori, alla biblioteca, alle aule, agli spazi per l’integrazione e alle palestre.

Sarà infine possibile accedere tramite piattaforma Meet a quattro “aule virtuali” dedicate ai percorsi liceali in cui gli alunni di terza media e i loro genitori potranno confrontarsi con i docenti e gli studenti del “Morgagni”. I link per accedere alla diretta streaming e alle aule virtuali saranno pubblicati sul sito di Istituto (www.morgagni.cloud) qualche giorno prima dell’evento. Gli altri appuntamenti di open day saranno giovedi 10 dicembre alle 20,30 e sabato 16 gennaio alle 15.

Il Liceo “G. B. Morgagni” organizza inoltre, con la medesima modalità online su Piattaforma Meet, lezioni aperte delle discipline caratterizzanti i quattro percorsi liceali Liceo Classico (Greco): 4 e 16 dicembre alle 14,30 e 15,30; Liceo Linguistico (inglese - Francese - Spagnolo - Tedesco): 3 e 11 dicembre alle 14,30 e 16,30; Liceo Scienze Umane (Scienze Umane) 2 e 14 dicembre alle 14,30 e 15,30; e Liceo Economico Sociale (Scienze Umane - Diritto) 1 e 9 dicembre alle 14,30 e 16. Sul sito di istituto infine, nella sezione Orientamento in entrata, sono pubblicati tutti i materiali informativi relativi ai quattro percorsi liceali e con “Rifarei il Morgagni perché….” si è dedicato uno spazio alle parole degli ex studenti del Liceo che raccontano la propria esperienza.