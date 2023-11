Dalle medie alle superiori: nuovo open day al 'Matteucci'

Nuovo open day all’Istituto “Matteucci” di Forlì, in programma sabato dalle 14:30 (secondo turno alle 16). Agli alunni e le loro famiglie verranno illustrati i percorsi formativi offerti e le esperienze peculiari di un istituto che coltiva e promuove i rapporti con l’università, con il mondo del lavoro e con l’estero. Nell'Aula Magna, in occasione della Notte dei Ricercatori, la professoressa Gloria Bazzocchi del Dipartimento di Interpretazione e Traduzione di Forlì e Valeria Lupattelli, docente di spagnolo del Matteucci, hanno presentato il laboratorio di traduzione del libro illustrato “Un largo camino” di Beatriz Eugenia Vallejo. La traduzione è stata eseguita da 23 studenti e studentesse di spagnolo del Matteucci. Il lavoro svolto dagli studenti, li ha coinvolti in un’attività linguistica e culturale innovativa. L’aver partecipato a questo progetto di traduzione ha offerto al gruppo di studenti la possibilità di toccare, attraverso la trama del libro, anche alcune tematiche di educazione civica come la convivenza tra popoli diversi nel nostro pianeta. Di questa e di tutte le altre esperienze vissute verrà data testimonianza dai ragazzi del “Matteucci”. Per ogni ulteriore informazione : www.itematteucci.edu.it