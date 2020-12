Dalle medie alle superiori: nuovo open day virtuale per l'istituto tecnico commerciale "Matteucci"

L’Istituto “Matteucci” di Forlì aprirà ancora le porte del proprio spazio virtuale in due successivi Open day giovedì alle 18,30 e venerdì 11 dicembre (alla stessa ora), per incontrare tutti coloro che vorranno “navigare” per conoscere gli indirizzi di studio della scuola, fondata sui pilastri dell’economia aziendale, del diritto, dell’informatica, delle lingue straniere e dello “sport management”. Discipline che integrano quella formazione culturale tecnico-professionale, essenziale in un mondo globalizzato, che gli alunni avranno il privilegio di conoscere durante la formazione scolastica attraverso esperienze di viaggi studio, stage all’estero, alternanza-scuola/lavoro in imprese del territorio, studi professionali ed Enti pubblici. La presenza di ex-alunni in collegamento consentirà ai “giovani esploratori” un confronto sulle opportunità di lavoro e di specializzazione universitaria che la formazione culturale al "Matteucci" assicura. La prenotazione a orientamento@itcmatteucci.eu consentirà di partecipare agli appuntamenti pomeridiani su Meet nelle classi virtuali dedicate ai futuri studenti ed ai colloqui di orientamento individuale . Ogni ulteriore informazione è reperibile sul sito d’Istituto www.itematteucci.edu.it