Dalle medie alle superiori: open day al Matteucci per scoprire le offerte didattiche

L'istituto tecnico economico "Matteucci" propone i suoi percorsi formativi all’insegna della conoscenza e dell’approfondimento dell’economia, del diritto, delle lingue straniere, dell’informatica e dello “Sport management”, con una speciale attenzione al nuovo Corso quadriennale “Turismo 4.0”, unico in regione. L'open day ed open night in presenza ed online per conoscere la dirigente scolastica Giuseppina Tinti, i docenti e gli studenti che illustreranno le peculiarità dei corsi proposti nella scuola: due indirizzi nel biennio (indirizzo amministrazione-finanza e marketing, indirizzo turismo, innovato dal corso quadriennale "Turismo 4.0") e tre articolazioni nel triennio (articolazione amministrazione-finanza e marketing; indirizzo turismo; articolazione sistemi informativi aziendali ed Articolazione relazioni internazionali per il marketing), arricchiti dall’indirizzo di studio "Sport Management" - Indirizzo gestione dell’impresa sportiva - e dall’Articolazione “Deutsch ist Leicht” volta all’ approfondimento della lingua tedesca, attraverso la metodologia Clil, la presenza di madrelingua, viaggi studio e esperienze di scuola-lavoro in Germania, scambi, e-twinning, gemellaggi, inserimento in aziende.

Metodologie didattiche innovative, unitamente all’articolazione in quattro anni del corso di studio, caratterizzano il nuovo corso quadriennale “Turismo 4.0”, di cui saranno illustrate le peculiarità. L'appuntamento si terrà sabato alle 14.30 (primo turno) e alle 16 (secondo turno). Altro incontro venerdì 25 novembre online dalle 18 alle 19, mentre venerdì 2 dicembre open night indirizzo Sport, Turismo e Costruzione (dalle 18 alle 19.30 alla presenza di esperti del settore). Un altro open day si terrà sabato 21 gennaio alle 14.30 e alle 16. La possibilità di approfondire la proposta educativa e formativa dell’Istituto "Matteucci" sarà assicurata dalla facoltà per gli alunni delle medie di partecipare a mini stage nelle aule di lezione dal 12 al 17 dicembre e dal 23 al 28 gennaio. Ogni ulteriore informazione sarà accessibile mediante colloqui dedicati ( previa prenotazione a orientamento@itcmatteucci.eu) e navigazione on line (www.itematteucci.edu.it) .