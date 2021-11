Dalle medie alle superiori: open day al Saffi-Alberti, gli studenti presenteranno i laboratori

Sabato l'Istituto Tecnico Saffi-Alberti di Forlì apre le porte ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado con il suo open day in presenza e, per chi non potesse, online. Si potranno vedere i laboratori, parlare direttamente con il dirigente scolastico e gli insegnanti per chiarire tutti i dubbi su una scelta difficile come la scuola superiore. L'Istituto offre tre indirizzi: Cat (Costruzioni, ambiente e territorio geometri), chimica, materiali e biotecnologie ambientali e sanitarie, sistema moda, tessile, abbigliamento.

Gli studenti dell'istituto presenteranno i laboratori di chimica organica e inorganica, di anatomia e di fisica, di progettazione e di lingue. Il settore moda inoltre quest'anno potrà vantare, oltre alla partecipazione ad iniziative promosse da enti e aziende del territorio, come il progetto "I'm a dreamer", realizzato con la Dorelan insieme alla cooperativa Cavarei, anche la realizzazione di una "capsule collection" con il coordinamento dell'affermata stilista Paola Frani, che guiderà i ragazzi fino alla produzione di alcuni prototipi di abiti. Per partecipare all'open day occorre prenotarsi al numero della scuola. Nel sito sono inoltre presenti video di orientamento e interviste ai nostri ex studenti.