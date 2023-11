Dalle medie alle superiori: primo open day all'istituto tecnico economico 'Matteucci'

Sabato pomeriggio sarà possibile visitare l’Istituto Matteucci di Forlì per tutti i futuri allievi e le loro famiglie, alla ricerca delle peculiarità che caratterizzano il percorso formativo della scuola. L'open day è organizzato su due turni, il primo alle 14.30 e il secondo alle 16. "Viaggi studio nazionali ed internazionali, alternanza scuola-lavoro in Italia e all’estero, stage formativi nelle aziende, enti, studi professionali, università caratterizzano l’offerta didattica dell’Istituto Tecnico Economico “C. Matteucci” di Forlì, che indirizza la formazione dei propri alunni alla conoscenza e all’approfondimento dell’economia aziendale, dell’ economia politica, del diritto, delle lingue straniere, dell’informatica e dello “Sport management”, con una speciale attenzione al nuovo Corso quadriennale “Turismo 4.0”, unico in regione", viene illustrato.

"Il percorso formativo - viene illustrato si declina in due indirizzi nel biennio (Indirizzo Amministrazione-Finanza e Marketing, Indirizzo Turismo, innovato dal Corso quadriennale “Turismo 4.0”) e tre articolazioni nel triennio per l’indirizzo Afm (Articolazione Amministrazione-Finanza e Marketing; Articolazione Sistemi Informativi Aziendali ed Articolazione Relazioni Internazionali per il Marketing), unitamente all’indirizzo “Turismo”, arricchiti dal corso di studio “Sport Management” – Indirizzo gestione dell’impresa sportiva - e da quello “Deutsch ist Leicht” volto all’ approfondimento della lingua tedesca, attraverso la metodologia Clil, la presenza di madrelingua, viaggi studio ed esperienze di scuola-lavoro in Germania, scambi, e-twinning, gemellaggi, inserimento in aziende".

"La innovativa sperimentazione “Webmaster”, funzionale all’acquisizione di specifiche competenze nella progettazione e gestione dei siti web, amplierà le aree di conoscenza degli studenti in una società sempre più telematica - viene aggiunto -. Il nuovo corso di studi economico linguistico di imminente creazione sarà funzionale ad intensificare lo stretto legame già instaurato con il Dipartimento Interpretazione e Traduzione, in modo da realizzare un collegamento diretto fra la scuola superiore e l’Università. “Ragio on air”, la radio d’Istituto, in cui vengono trasmessi i podcast realizzati dagli alunni, il “Laboratorio espressivo teatrale”, gli “Incontri con L’Autore”, il “Progetto Fai - Apprendisti ciceroni”, “La gestione delle risorse umane” - corso in collaborazione con gli studi di consulenza del lavoro locali - sono espressione di quel sentiero di formazione che caratterizza l’Istituto nella realtà moderna contemporanea".